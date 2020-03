Usakligheter om alternativ medisin

HELSE: Hilde Øvrebekk prøver i Aftenbladet fredag å forsterke myten om at alternativ medisin er virkningsløs og uten vitenskapelig grunnlag.

Debattinnlegg

Otto Bjelland Stavanger

Aftenblad-kommentatoren påstår at sannhetsgehalten i alternativ medisin er basert på anekdotiske bevis. Poenget er da at det hun beviser er sin egen kunnskapsløshet og sine egne fordommer.

Et hovedpoeng innen vitenskapsteori er falsifiseringsprinsippet. Det betyr at om der kun var én vitenskapelig holdbar studie som viste positiv effekt, så var Øvrebekks tese om anekdotisk bevisførsel falsifisert.

Mye dokumentasjon

Nå er sannheten at der fins tusenvis fagfellekontrollerte studier som viser positiv effekt av naturpreparat. Man kan bare gå inn på nettsidene til PubMed eller GreenMedInfo og få dette bekreftet. Googler man på research på eteriske oljer, får man samme resultat.

For noen år siden gjorde professor emeritus Reidar Mykletun i Stavanger en studie på virkningene av eteriske oljer og massasje på de ansatte i en bedrift i byen. Det ble dokumentert en tydelig positiv effekt. Der er gjort betydelig forskning på preparatet Medox. Også her foreligger det overbevisende empirisk belegg for at dette virker positivt på en rekke helseparametre.

Det har lenge vært kjent at Omega 3-fettsyrer er viktige for å opprettholde god helse. I den sammenheng har professor i medisin Arnold Berstad gjort en pilotstudie på virkningen av Calanusolje på betennelser som viste positivt resultat. En annen medisinprofessor, Jan Raa, viser til at det er et virkestoff i denne oljen, stearidonsyre, som gir så gode resultat. Slik kunne en fortsette i det vide og brede.

Konklusjonen min er at Øvrebekk uttaler seg om noe hun ikke har greie på.

Bevisst diskreditering

I tillegg sauser hun seriøs naturmedisin sammen med virksomheten til en tvilsom influenser ved navn Gwyneth Paltrow. Det vil jeg kalle et bevisst forsøk på å diskreditere alternativ medisin med uredelige midler.

Publisert: Publisert: 1. mars 2020 12:25