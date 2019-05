Høyres benektelse løser ikke levekårsutfordringene

Arbeiderpartiet mener byen vår har store utfordringer knyttet til barnefattigdom og generelt for store ulikheter. Høyre med Cille Ihle i spissen avfeier undersøkelsen som uinteressant, fordi den visstnok skal være for gammel. Statistikk er alltid historie, men det blir litt for primitivt å skrote den siste levekårsundersøkelsen fordi resultatene denne gangen ikke passer Høyre.

Skattelettelse til de rike

Levekårsundersøkelsen stemmer også godt overens med det mange idrettsledere forteller oss, nemlig at de opplever frafall grunnet familiers økonomi. Skal Høyre også avfeie dette som «gammelt nytt»? Høyre lokalt er fanebærer for regjeringens politikk hvor skattelette til de rikeste prioriteres, hvor private skoler bygges i rekordtempo på bekostning av de offentlige skolene, hvor kortsiktige ansettelseskontrakter brer om seg, og sosiale støtteordninger undergraves.

Modige rektorer

I Stavanger blir også «skolefattigdommen» stadig tydeligere. I år etter år har Høyre høylytt benektet den stadig mer krevende økonomiske situasjonen for Stavangerskolen. Samtidig har de private skolene med Høyres velsignelse fått stadig mer av den offentlige skolepengesekken. En rekke modige rektorer og foresatte har slått alarm. Senest forrige uken gikk rektor ved Jåtten skole til det skritt å sende et varsel til skolesjefen. Er dette også svartmaling, eller kjenner du deg igjen i noe av dette, Cille Ihle?

Forholder oss til fakta

Arbeiderpartiet har ikke behov for hverken å svartmale eller å krisemaksimere, men vi som kommunepolitikere må ta byens utfordringer på alvor og forholde oss til de fakta som fagfolk beskriver og den virkelighet vanlige folk opplever.

Kamp mot ulikhet og sosial urettferdighet er kjernen i vår politikk, både nasjonalt og lokalt. Derfor tar vi også funnene fra levekårsundersøkelsen på største alvor, i motsetning til det Høyres representant nok en gang synes å forfekte.