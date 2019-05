Hva skal gjelde i psykiatrien – loven eller etablerte normer?

Sivilombudsmannen har avdekket at det er gjennomført og opprettholdt vedtak om tvangsmedisinering hvor verken behandler eller klageorgan kunne sannsynliggjøre at medisinene ville komme til å virke. Med utgangspunkt i dette faktum stiller Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i en kronikk i Aftenbladet 13.05.19 to spørsmål: «Hvor sikker må man være på at en medisin virker, før man kan tvinge den på noen?» Og: «Var lovendringen i 1981 for radikal?»

Den som leser Gundersens kronikk, vil se at hennes viktigste ærend er å argumentere for at loven, fordi den var i utakt med gjeldende normer og etablert praksis, var «for radikal». Dersom vi går inn for en lovgivning som bygger på hva som er etablerte normer eller vanlig praksis, vil vi raskt få et samfunn vi ikke ønsker oss.

For å bygge opp under sitt forsvar for den ulovlige tvangen tar Gundersen utgangspunkt i Kants tese om at mennesket ikke bare er et middel, men et «formål i seg selv». Dette stiller psykiatrien overfor et dilemma, sier hun; valget mellom frihet og helse. Fordi begge deler må anses som goder, konkluderer hun med at begge valg er «konsekvenser av at vi ser mennesket som et formål i seg selv». At mennesket ses som et formål i seg selv, innebærer imidlertid også at det selv kan definere sine egne formål. Og de som motsetter seg bruk av medisiner, gjør det gjerne fordi de ikke deler psykiatriens syn på medisiner som en god behandlingsmetode og fordi de er redd for alvorlige bivirkninger.

Loven må følges

Gundersen understreker også at hun mener lovbruddene verken skyldes ond vilje eller menneskelig svikt. Tvert imot fremhever hun psykiatriens ønske om å redde mennesker fra lidelse og død. Vi vet imidlertid at enhver lege har plikt til å rette seg etter etiske retningslinjer som innebærer at loven må følges. At systematiske lovbrudd skyldes menneskelig svikt, er dermed vanskelig å komme unna. Å snakke om ond vilje, kan høres ut som en vel streng dom. Men for pasienter som opplever at deres motstand mot å bli påtvunget medisinering blir satt til side ved bruk av menneskelig makt, kan også det være en sannhet.

Ta avstand til de ulovlige normene

Når Sivilombudsmannen nå har uttalt at praksisen med stor sannsynlighet er ulovlig, mener Gundersen at det kan ses som et signal om at normene er i ferd med å endre seg. Jeg oppfatter det snarere som et uttrykk for at Sivilombudsmannen mener det er loven, og ikke gjeldende normer eller etablert praksis, som skal bestemme hvordan behandlingen i psykiatriaske institusjoner skal foregå. Og jeg føler meg ikke trygg på at Gundersens ønsker for fremtiden er de samme som mine når hun til slutt sier at Sivilombudsmannens «funn» blir svært viktige i debatten etter at Tvangslovutvalget har lagt frem sin innstilling i juni, «slik at vi ikke får et lovverk som fjerner seg så mye fra etablert praksis at det ikke blir fulgt». For at etablert praksis skal endres, trenger vi nettopp et lovverk som markerer en tydelig avstand til de ulovlige normene som alt for lenge har vært akseptert.