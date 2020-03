Klimafornektere og klimasinker

KLIMA: Kan vi forvente at atskillig fattigere land som har vunnet mindre på produksjon av fossile brennstoff, skal starte nedtrappingen av olje og gass?

«Må ikke konklusjonen være at Norge har et stort moralsk ansvar for å gå i front [i omleggingen fra olje og gass til fornybar energi], slik ungdommen krever?» spør Gunnar Kvåle, professor emeritus ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Gunnar Kvåle Styremedlem, Besteforeldrenes klimaaksjon

I forbindelse med presidentvalget i USA i 2016 skrev sjefkommentator i Financial Times, Martin Wolf, en artikkel (krever innlogging) om to ulike grupper klimafornektere, «denial majors» og «denial minors». I den første gruppen plasserer han Donald Trump, som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. I den andre kommer Hillary Clinton og andre som anerkjenner fakta om klimaendringene, men som likevel ikke er villige til å sette i verk nødvendige tiltak for å bremse en alvorlig utvikling.

De norske klimasinkene

I Norge omfatter «denial minor»-gruppen, som også kan kalles klimasinker, både den tidligere rød-grønne regjeringen og regjeringen Solberg.

Etter at Stoltenberg gikk av som statsminister, har han langt på vei innrømmet dette. I boken «Min historie» omtaler han manglende måloppnåelse i egen regjeringstid som følger: «Når datoen nærmer seg og vi ser at det blir vanskelig, slutter vi å snakke om dette målet og setter i stedet nye mål enda lenger frem. Slik har vi bedratt oss selv flere ganger».

Andre klimasinker skyver verdens fattige foran seg i argumentasjonen for ikke å trappe ned norsk oljeproduksjon, selv om svært lite av norsk olje og gass ender i fattige land. Slike argumenter brukes i en kronikk i Stavanger Aftenblad av Øystein Sjølie.

Det er rett at i historisk perspektiv har velstandsvekst ført til færre fattige. Men videre vekst basert på fossil energi i den fattige del av verden vil føre til katastrofale klimaendringer som først og kraftigst rammer de fattige. Sjølie bagatelliserer disse skadene som vil bli atskillig verre i årene som kommer, og som vil ødelegge framgangen vi har sett for fattiges helse, om ikke utslippene reduseres raskt og dramatisk.

Bagatelliserer Norges bidrag

Det betyr ikke at alle klimasinker undervurderer farene ved fortsatte utslipp på dagens nivå. Mange av dem erkjenner fullt ut at klimaproblemet er stort. Samtidig motarbeider de alle forslag om utfasing av oljeproduksjonen, ut fra en begrunnelse om at det Norge gjør betyr lite.

Det påstås at om Norge trapper ned oljevirksomheten, vil andre land overta. En artikkel av 10 framtredende økonomer i Energi og klima konkluderer imidlertid med at «om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet».

Hvis ikke Norge, hvem da?

De fleste klimasinker synes å akseptere at for å ha mulighet til å begrense global oppvarming til godt under to grader, må produksjon og bruk av fossile brennstoff opphøre i løpet av få 10-år. Noen må ta lederskap i en slik utfasing om FNs klimamål skal kunne nås. Det argumenteres likevel mot at Norge skal ta på seg en slik rolle, selv om Norge har levd høyt på olje- og gassproduksjon i mange år.

Kan vi forvente at atskillig fattigere land som har vunnet mindre på produksjon av fossile brennstoff, skal starte nedtrappingen? Må ikke da konklusjonen være at Norge har et stort moralsk ansvar for å gå i front, slik ungdommen krever? Det er mye som tyder på at stadig færre tolererer det Arne Johan Vetlesen omtaler som «tidenes voksensvik».