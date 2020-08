Fortjente jeg fartsboten eller ikke? Jeg vil si nei

TRAFIKKSIKKERHET: I juli i fjor kjørte jeg på motorveien inn mot Stavanger. Da jeg var vel igjennom Auglendshøyden tunnel, hadde jeg i lengre tid holdt en fart på 90 kilometer i timen.

Farten på de siste 700 meterne av motorveien har blitt skiltet på flere ulike måter det siste året. Nå er farten 80 kilometer i timen her. Da innsenderen ble bøtelagt her var dette en 50- sone. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debattinnlegg

Rolf Schreiner Stavanger

Et lite stykke etter avkjøringen til Åsen/Auglend på høyre side, sto et skilt med 50 kilometer i timen som ny fartsgrense for de siste 700 meterne av motorveien. Jeg gjorde som folk flest. De bråbremser ikke ned til 50 km/t like før skiltet, men passerer 50-skiltet i 60/70 og er nede i 50 etter rundt hundre meter. Jeg tør påstå at det var mønsteret for minst tusen bilister hver eneste dag i mange år.

En fet bot og tre prikker

Jeg ble tatt for å ha kjørt i 66 km/t etter 50-skiltet. For dette fikk jeg 5500 kroner i bot og tre prikker av en meget nidkjær politikonstabel i en utrykningsbil. I et leserinnlegg i Aftenbladet for et år siden spurte jeg om bøtelegging på den strekningen var viktig på grunn av den tette bebyggelsen inntil motorveien, alle barna som leker i veikanten og antall trafikkulykker på stedet.

Min påstand er at de siste 700 meterne av motorveien ikke er blant Topp 100 hvis politiet skal velge viktige områder for fartskontroll her i distriktet, men det er sikkert et bra sted for lettjente penger. Så begynte ting å skje.

Jeg ble fortalt av venner at boten muligens ble gitt på feil grunnlag – fordi siste skilt bak meg var 90 kilometer i timen like etter tunnelen, og så kom 50-skiltet. Altså direkte fra 90 til 50 uten noe skilt imellom. Ifølge Veitrafikklovens § 5.4.1 skal nedskilting av farten med 30 km/t eller mer, skje i to trinn. Det er altså feil skilting å gå direkte fra 90 til 50.

Jeg klaget

Dermed var jeg sikker på at saken min måtte vurderes på ny, og jeg sendte klage til politiet. Da fikk jeg et kryptisk svar om at regelen jeg henviste til – om at nedskilting av fart med 30 km/t eller mer må foregå i to trinn – ikke gjaldt for den type skilt som er på motorveien vår. Ja, vel? Det finnes altså flere typer fartsskilt med hver sine regler. Så det var bare å godta boten. Men så skjedde det mer.

I oktober kom det opp et nytt skilt et par hundre meter før 50-skiltet – her sto det at fartsgrensen er 70 kilometer i timen. Dermed hoppet man fra 90 til 70 og så 50 – og det var slik det burde være, ifølge min tolkning av veitrafikkloven.

70-skiltet var bare midlertidig. I november kom et nytt skilt der det sto 50 km/t om 150 meter. Altså en ny påminnelse før man går direkte fra 90 til 50.

Hvorfor kom disse skiltene opp nå? Kanskje jeg hadde hatt rett hele tiden – kanskje det ikke er lov å gå direkte fra 90 til 50? Ting tydet på det.

Jeg klaget igjen, og igjen

Dermed sendte jeg ny klage til politiet i februar 2020 – fordi jeg følte at nye momenter var kommet for dagen. Klagen ble ikke besvart – er ikke det litt arrogant av politiet? Statens innkrevingssentral fikk sine penger 1. mai etter utsettelse. Samme dag sendte jeg igjen klage til politiet, med håp om å få pengene refundert.

Den klagen ble heller ikke besvart – er ikke det litt arrogant av politiet?

I den siste klagen kunne jeg legge frem noe som må kunne kalles tragikomisk. Nemlig at fartsgrensen på stedet jeg ble tatt, nå i vår ble øket til 80 kilometer i timen.

Jeg ble altså bøtelagt for å kjøre i 66 kilometer i timen i et område som, når man får tenkt seg om, blir en 80-sone. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Men jeg kan love at det blir mye latter i sosiale sammenhenger når jeg forteller om politiets prioriteringer.

I rest my case.