Jeg vil påpeke en urimelighet i UDI-systemet som får store konsekvenser for en gruppe unge asylsøkere med opphold i Norge. UDI har pr. nå ingen oversikt over hvor mange dette gjelder (telefonsamtale med UDI august 2019), selv om UDI er godt kjent med problemstillingen. Jeg har skriftlig tatt problemstillingen opp med Frode Forfang, direktør i UDI. Etter to henvendelser, den siste nå i august. Frode Forfang velger fortsatt å ikke svare meg på min henvendelse.

Livet på vent

Mange i denne gruppa unge mennesker sitter fortsatt på mottak med livet på vent. Andre igjen er heldige og får flytte til kommune og bli bosatt der.

Uansett kommunetildeling eller ei, hva er det som gjør at disse unge utsettes for urett? Jo, de har ingen mulighet til å kunne legitimere seg. Hvorfor? Det er ikke fordi de ikke har levert inn korrekte ID-opplysninger til UDI. Svaret kommer jeg tilbake til.

Uretten beskrives best om jeg tar utgangspunkt i en ung mann jeg kjenner. For det er enkeltmennesker dette gjelder. Det er enkeltmennesket som får kjenne konsekvenser av urett. Jeg har gitt ham et fiktivt navn, «Fraidon».

«Fraidon» er heldig og bor ikke lenger på mottak. Han er bosatt i Stavanger kommune med de plikter og rettigheter som følger med kommuneplassering.

Alderstesting

I 2015 kom han til Norge som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Han kom med et pass som viste ukorrekt alder. Selv opplyste han UDI om at korrekt fødselsår skulle være 1999. UDI utførte alderstesting på ham og konkluderte med at han er født 1998. Altså skilte det et år mellom hans utsagn og UDI sin konklusjon. «Fraidon» ble bedt om å fremvise et korrekt afghanske pass (ID). Han fikk hjelp til å skaffe skriftlige opplysninger om seg selv fra hjemlandet og via den afghanske ambassaden fikk han utstedt pass. Hva gjør da UDI etter å ha mottatt passet? Jo, de sier at passet sannsynligvis er ekte og at han med sitt afghanske pass har synliggjort at han kommer fra Afghanistan. Ikke mer enn det. UDI ber altså om korrekte ID-dokumenter i det ene øyeblikket, for så å underkjenne passet som ID-dokument. I hans afghanske pass er han registrert født 1999. Likevel velger UDI å fastholde alder etter tidligere alderstest som viste at han er i født 1998. Dette medfører at oppholdskort/Folkeregisteret og pass viser forskjellig alder. Dette umuliggjør for Fraidon å kunne identifisere seg.

Store konsekvenser

Å ikke ha mulighet til å kunne legitimere seg byr på mange utfordringer i hverdagen. Dette får store konsekvenser for en gruppe mennesker med lovlig opphold i Norge. Uten ID har en ingen mulighet til å opprette bankkonto/bankID, spare i BSU osv. De kan ikke hente pakker på posten som krever fremvisning av ID, ei heller ta førerkort.

Et besøk til et Shengen-land er helt utelukket. Eksemplene er mange og inngripende i en hverdag som kan være krevende nok for disse det gjelder.

«Jeg er ingen», sier Fraidon trist til meg.

Fraidon har søkt UDI/politi om at fødselsår skal samsvare med det afghanske passet (Søknad om endring av personopplysninger). UDI opplyser at det må forventes lang ventetid før et vedtak foreligger.

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF Stavanger) har erfaring med at ved slike søknader må en belage seg på mange måneders ventetid. For noen kan ventetiden bli på flere år.

Fraidon har lidd nok under lang behandlingstid i UDI-systemet allerede. I tillegg er hans dårlige psykiske helse vel dokumentert og kjent for UDI. Nå er det viktig at han ikke utsettes for nok en belastning en ny saksbehandlingskø og det ny usikkerhet det vil medføre.

Ikke viktig?

Vi ber nå om at UDI tar ansvar for denne gruppen slik at alder på oppholdskortet skal samsvare med passet, og det snarest. Jeg ber om at denne anmodningen blir tatt tilfølge. Eller er ikke denne systemsvikten viktig for direktør Frode Forfang?