Jobbene kommer ikke av seg selv

Stavanger har de siste årene vært gjennom en krevende tid, hvor alle med store ord snakket om omstilling til nye næringer og flere bein å stå på.

Dessverre ser det ut til at det for noen bare var tomme ord. Flertallet av partiene i Stavangers venstreside-allianse vil legge ned oljå, begrense sjømatnæringen, stagge det regionale næringsarbeidet i Greater Stavanger og stoppe satsingen på arrangement- og kongressbyen.

Nytt av sommeren er at de også vil ta sklitakling på cruisenæringen, fordi kommunistiske Rødt har funnet ut at det er så fælt med mye turister.

Har vi nå blitt så godt vant at vi plutselig har råd til å kvitte oss med arbeidsplasser? Lærte vi ingenting om byens sårbarhet under oljeprisfallet?

Betydelige ringvirkninger

Undersøkelser fra Næringsforeningen viser at cruiseturistene årlig bidrar med 350-400 millioner til regionen. Noen mener tallet er noe lavere, andre hevder høyere.

Uansett kan vi fastslå at næringen gir betydelige ringvirkninger. Rederier, transportselskap og turoperatører frakter turistene til ulike severdigheter. Tusenvis kjøper opplevelser, enten det er hos Flo og Fjære eller Oljemuseet, som har opp mot 20.000 turister årlig.

Noen besøker Domkirken og legger igjen verdifulle inntekter til å bevare byskatten, mens Havnevesenet gjennom havneavgifter får friske midler til å utvikle havnen. I enkelte sentrumsbutikker står cruiseturistene for minst halvparten av den dårlige omsetningen og inntektene trygger utvilsomt mange jobber.

I Søregaten finner vi som eksempel ildsjelen Atle i Chili Chocolate, Stavangers egen lille sjokoladefabrikk, som understreker at cruiseturistene er helt avgjørende for driften.

Flytte ut av Vågen

Selv om cruisenæringen er viktig, har den også utfordringer som må løses. Høyre vil flytte skipene ut av indre Vågen og gi kaipromenaden tilbake til innbyggerne. Det vil gjøre byen mer trivelig og sjarmerende, for både beboere og turister.

Den ledige plassen kan fylles med yrende småbåtliv, som en naturlig del av det flotte øyriket nye Stavanger blir. Videre må vi bruke verktøykassa og havneavgiftene for å tiltrekke oss de mest miljøvennlige skipene og jobbe for landstrøm. Storbysamarbeidet vi tok initiativ til, for en grønnere og mer bærekraftig turistnæring, må fortsette. Utslippene til luft og sjø må ned.

Vi er heller ikke fremmed for å sette et fornuftig måltall på antall skip, basert på hva som er bærekraftig. Ei heller er vi nødvendigvis motstander av Venstres forslag om en ubyråkratisk miljøavgift per passasjer, som kan brukes til å styrke Stavanger som destinasjon ytterligere.

Snakke ned næringer

Som kandidater til kommunestyret er vi glad for å ha en ordførerkandidat som forstår verdien av jobbskaping. Der venstresiden løper om kapp for å snakke ned næringer, er vi dessuten stolte av våre samarbeidspartnere i blant annet Venstre og KrF - som kommer med konstruktive løsninger fremfor å bare se problemer.

For Høyre er det viktig å bygge opp nye næringer i tillegg til oljå, slik at vi som region blir mer robust. Vi vil blant annet satse på kongressvirksomhet, helse- og velferdsteknologi, samskaping mellom oljå og andre næringer, gründere, og ja - også turisme.

Sammen med våre gode samarbeidspartnere skal vi fortsette innsatsen for flere trygge og bærekraftige jobber!