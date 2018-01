Flertallspartiene i Stavanger liker å sole seg i glansen av kommunale planer som er drevet fram gjennom mange år og med tverrpolitisk påvirkning. De benytter seg også av det udemokratiske faktum at de har tatt alle lederposisjoner i kommunalstyrer og ellers, og dermed får tilgang til informasjon om framdrift i ulike saker på en helt annen måte enn opposisjonen som er utestengt.

Nå ser vi det i måten de framstiller seg på i saken om «nye planer» for Storhaug. Nye planer? En skal ha svært dårlig hukommelse hvis det som nå lanseres, framstilles som nytt.

Arbeidet med i mange år

Dette er saker det har vært arbeidet med gjennom mange år, og med respekt å melde, det er ikke alltid flertallspartiene som har vært de ivrigste pådriverne. Tvert om, det er flertallspartiene med H og Frp i spissen som har forsinket flere av prosjektene de nå vil innkassere fortjeneste for.

Ferdigstillelse to-tre år senere

Jeg nevner to eksempler: Idrettshallen som nå foreslås, kunne allerede stått ferdig bygd. Det er ca. to år siden rådmannen foreslo å starte byggingen straks, og alt var klart. Flertallspartiene stemte dette ned. Må jeg minne om hvem som stemte for? Det andre eksemplet er skole. Senest ved budsjettbehandlingen i desember 2017 foreslo Ap, SV, MDG og Rødt å forsere byggingen slik at skolen kan stå ferdig i 2020. Flertallet legger opp til ferdigstillelse to–tre år senere.