I et innlegg fra de aktuelle høyreforeningene 1. februar sier de at ønsker er å legge til rette for den viktige samtalen mellom ungdom og trygge, opplyste voksne. Dette tror jeg er sant. Høyre er som regel et ansvarlig parti, og jeg tror virkelig at de ønsker det beste for våre unge og at de vil ha trygge og opplyste voksne. Men jeg tror ikke disse folkemøtene bidrar til dette.

Interesseforening

Norsk Narkotikapolitiforeningen (NNPF) er medarrangør for folkemøtene. Det er fort gjort å tenke seg at de representerer norsk politi og norsk narkotikapolitikk. Det gjør de ikke. Dette er en interesseforening som kun representerer sine medlemmer. På lik linje med Norges Naturistforening. Disse medlemmene kommer fra flere steder, hvorav mange fra politiet, men mange som ikke har politierfaring.

NNPF ønsker gjerne at foreldre skal vite hvordan narkotika ser ut, vite hvordan en kan oppdage ruspåvirkning av de forskjellige stoffene, hva narkotikapåvirkning fører til, hvordan vi finner info på ungdommens mobiltelefon, hvilke skader forskjellige stoffer fører til, osv. For unge som er tett på et misbruk, og som har erfaring med å dope seg, kan dette kanskje være en grei foreldreoppskrift. Men de fleste av oss har heldigvis ikke ungdom med denne erfaringen – og de trenger andre ting. De trenger sannsynligvis ikke «privat-timer» med NNPF.

Jeg kommer til å delta

Folkemøtet i Stavanger har riktignok fått en moderert overskrift: Ruser barnet DITT seg? Denne moderasjonen gjelder imidlertid bare for Stavanger. Videre er det veldig bra at lokale krefter fra politi og kommune uttaler seg om lokale forhold. Fordi det er mange utfordrende utviklingstrekk for tida, det er vi alle enige om. Jeg kommer til å delta på folkemøtet i Stavanger, og så får vi se om jeg blir trygg og opplyst eller skremt og mistenksom. Jeg håper på det første, men frykter det siste.