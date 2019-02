Gambling med dyrehelsen i Rogaland?

Veterinærinstituttet (VI) skal ifølge ledelsen kutte åtte stillinger i Sandnes. Ifølge deres Strategiplan (2016-2020) står helseberedskap og One Health (hvordan menneskers helse er knyttet til dyrehelse og miljø) i høysetet. Nedbemanningen i Sandnes medfører en klar svekkelse av helseberedskapen.

Kontinuerlig og systematisk arbeid

I Rogaland har vi ca. 10.000 årsverk direkte knyttet til primærproduksjonen innen landbruket. God dyrehelse er en forutsetning for både god dyrevelferd og lønnsomhet. I Norge har vi generelt god dyrehelse som et resultat av kontinuerlig og systematisk arbeid. Det er avgjørende at smitte oppdages tidlig for å stoppe sjukdomsutbrudd.

Avstanden til Danmark er kort, et land med stor utbredelse av smittestoff som Norge er fri for, f.eks. MRSA-bakterien og Mycoplasma hyopneumoniae. Sistnevnte forårsaker smittsom grisehoste som ble utryddet her i landet i 2009. Smittsom grisehoste regnes som en av de mest tapsbringende infeksjonene i slaktegrisproduksjon. Bekjempelsen av smittsom grisehoste ble gjennomført av private og offentlige aktører, inkludert VI. Utfordringene ble størst i Rogaland grunnet utbredelsen av sjukdommen og nærhet mellom besetningene. Dette er kun ett eksempel på viktigheten av å opprettholde beredskapsfunksjonen til VI i Rogaland!

Større krav til overvåkning

VI i Sandnes har i en årrekke hatt en viktig funksjon innen diagnostikk for primærprodusentene. Klimaendringer og økende turisme stiller nå større krav til overvåkning av dyrehelsa. Dette er derfor ikke riktig tidspunkt for å redusere beredskapen. Geografisk nærhet til både produsenter, Mattilsynet og slakteri har vært gunstig. Obduksjon har blitt gjennomført raskt og prøvesvar har vært ferdige neste dag. Hvis diagnostikken svekkes, vil verdifull tid gå tapt, som igjen kan være utslagsgivende for sjukdomsspredning!

Samlokalisering med NMBU Sandnes har vært særs viktig for kompetanseheving og kunnskapsutveksling. NMBU Sandnes’ arbeidsoppgaver er utdanning av veterinærstudenter og forskning på produksjonsdyr. I tillegg har NMBU gjennom prosjektet SEARCH valgt å satse på biomedisin sammen med Helse Stavanger – Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger. En betydelig sum på 30 millioner statlige kroner til SEARCH viser at One Health står høyt på agendaen ikke bare hos NMBU og VI, men også hos myndighetene.

Veterinærinstituttets ledelse burde derfor se på samlokaliseringen med NMBU i Sandnes som en unik mulighet til å styrke One Health-satsningen til det beste for både dyre- og folkehelsen i Norge!