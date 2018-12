Mangel på respekt for kvinners språk

Undertegnede har avstedkommet atskillig medieoppmersomhet de siste par ukene rundt spørsmålet om språkvalg i «Lykkeland». Nå sist skrev Agnete Nesse svært fornuftige ting i et leserbrev i Aftenbladet 26.11. Men la nå «Lykkeland» ligge litt, for de har fått pepper så det holder. I stedet kan det være interessant å se litt mer grunnleggende på språkholdninger i Stavanger – og resten av Rogaland, for den del. Og da har jeg en bekjennelse å komme med på vegne av faget mitt, som er nordisk språkvitenskap. Jeg er nemlig redd for at språkfolk kan ha bidratt til å utvikle de holdningene som har stått under press i Lykkeland-debatten.

Ble sett ned på

Vi må nok en gang tilbake til tida rundt 1970. Fram til da er det rett å si at dialektene i Norge gjennomgående ble sett ned på, mens skriftspråknære talespråk som pen-stavangersken ble ansett som det korrekte, simpelthen fordi det lå så nær «riksmålet». Og sant nok: Slike holdninger var det helt nødvendig å prøve å endre, og det lyktes heldigvis langt på vei! Imidlertid er jeg redd det satt en nisse på lasset: Mens dialektene nå ble oppvurdert, ble slikt som kunne settes merkelappen sosiolekt på, stigmatisert. Jeg var student på 1970-tallet og husker altså at heller ikke fagmiljøene hadde sine stier helt rene her.

Forvist til revyscenen

Dermed var det grunnlagt en akseptert måte å vurdere språk på som er i live den dag i dag, har vi sett nå. Den stavangerske sosiolekten bør vi visst se sånn passelig ned på og fortrinnsvis forvise til revyscenen. Jeg synes det er respektløst, og stikk i strid med det jeg prøver å lære studentene mine, nemlig grunnleggende respekt for språk. Flere ganger de siste to ukene har jeg hatt kontakt med folk fra Stavanger, flest kvinner, som har sagt «Je sie je» og så nærmest slått blikket ned. At det fremdeles er slik, ligner ingen ting. Dette er utløst av mangel på respekt for språk, og ikke minst for kvinners språk.

Det var forresten på ingen måte bare en liten overklasse som snakket dette språket i Stavanger. Svært mange i det jeg pleier å kalle den aspirerende middelklasse brukte det, også i min hjemby Egersund. Og så kan vi ta med alle de jeg har snakket med i det siste som sier «Eg knode!». Da mener de at de nok snakker stavangerdialekt, men med lett påvisbare innslag fra den fordervelige pen-stavangersken. Da svarer jeg for det første at begrepet knoting godt kan pensjoneres med varig virkning, og at det som dette begrepet har stått for, nok er måten de aller fleste av oss lever våre språklige liv på.

Komplimenter fra meg

Rett skal være rett: Når jeg treffer noen som snakker «gadaspråge» nær perfekt, Stavanger bymål som tatt rett ut av Berntsen og Larsens fantastiske bok fra 1925, Stavanger bymål, vanker det komplimenter fra meg. Men både den dialekten og «je-språket» i rein og uforfalsket form er nok mest teoretiske størrelser. De aller fleste av oss lever bra i spennet mellom dem, og det er faktisk ikke minst slike ting vi som er språkforskere, er opptatt av å studere i dag.