Jeg er lege. Nærmere bestemt fastlege for 900 pasienter, og i blant møter jeg mine kollegers pasienter. I tillegg behandler jeg pasienter på legevakten noen ganger i måneden. Som fastleger behandler vi stort og smått. Såre halser, skrubbsår og rennende øyne. Depresjoner, selvmordstanker og livsutfordringer. Utroskap og jobbkonflikter. Søvnløshet og angst. Kreft og kronisk sykdom.

I tykt og tynt

Presenterer pasienten en ullen føflekk så skjærer jeg, er hjerterytmen ujevn, så tar vi EKG, og lurer mor på om poden kan ha astma, så gjør vi en spirometri. Hørsel og syn sjekker vi, og førerkortattest og andre attester skrives ut. Bredden på oppgavene er stor, og utstyr og nødvendig kompetanse er omfattende. Vi er der i tykt og tynt, både når det haster og når det ikke haster så mye. I blant trengs vi virkelig, mens andre ganger er det nok for pasientene å vite at døra vår står åpen når de trenger oss.

Vi utreder, behandler og følger opp. Vi er der før sykehuslegene gjør sitt, og vi er der for pasientene etter at de har vært på sykehuset. Vi vet at vi står for kontinuitet – vi kjenner pasienten og familieforholdene bedre enn noen andre i helsetjenesten. Vi vet hvem som trenger en ekstra klapp på skuldra og hvilken pasient som må være alvorlig syk for i det hele tatt å trø over dørterskelen vår. Vi gjør en forskjell for disse menneskene – det vet vi av erfaring, og forskning forteller oss at det å kjenne pasientene over tid kan være helt avgjørende for et vellykket sykdomsforløp. Kort sagt: vi er generalister som kan ganske mye om mangt.

For alle

Fastlegen er et lavterskeltilbud. Alle kan bestille time hos oss. Og som andre, gjør vi også feil. Men vi er livredde for de konsekvensene våre feil kan ha, og derfor må vi sikre oss –med blodprøver og bildediagnostikk, og kanskje en ekstra henvisning til sykehuset. Det kan føre til at vi stiller diagnose på sykdom som ikke er der, og det hender at vi påfører mennesker angst og bekymring rundt egen helse. I tillegg belaster vi en allerede presset helsetjeneste.

Fastlegene har løpt fortere og fortere, tastet hurtigere, snakket raskere, og skyflet unna så mange oppgaver som mulig. Faktisk jobber fastlegene i snitt 56 timer i uka, og mye av dette arbeidet er ulønnet. Bare ti prosent av fastlegene klarer å holde seg innenfor en ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Når fastlegene nå roper at nok er nok så er det ikke en lønnskamp det manes til. Det aller viktigste for oss er ønsket om å beholde et system hvor vi kjenner pasientene og der pasientene er trygge på oss. Vi ønsker likhet for alle. Vi ønsker et velferdstilbud som gagner alle i det norske samfunn. Et godt helsevesen som er tilgjengelig for alle, rik som fattig, ung som gammel.

Jeg står ansvarlig

Jeg kjemper ikke for bedre inntekt. Jeg ønsker derimot arbeidsvilkår som gjør det mulig å gjøre en god og faglig forsvarlig jobb. Jeg vil gi pasientene mine den tida de trenger, og tilby dem oppdatert kunnskap og rett medisin. Jeg vil ikke delegere dette ut til alskens aktører fordi jeg må løpe videre i hamsterhjulet mitt. Jeg står ansvarlig for oppfølgingen og vil vite med meg selv at jeg gjør en god jobb, og at jeg kan stå inne for det jeg gjør.

Samtidig vil jeg være mamma på hjemmebane. Flere og flere unge leger, de fleste med familie og små barn, synes ansvaret er blitt for stort: å være selvstendig næringsdrivende uten pensjonsrettigheter eller sykelønn er ikke attraktivt.

Nabogutten på hytta sa med ungdommens lyst og iver i sommer at han ville bli lege. Faktisk ville han bli fastlege. Jeg ville ikke knekke pågangsmotet hans, og heller ikke slukke flammen i blikket – for vi trenger entusiastiske og gode leger i framtida. Men jeg følte at jeg ble litt svar skyldig – kan jeg med hånda på hjertet anbefale dette yrket for de unge? Faget er kjempespennende – det er ikke problemet. Jeg kan faktisk ikke tenke meg et fag som passer meg bedre. Men til tross for at jeg har funnet min rette hylle, så kan den personlige belastningen bli for stor.

Såkalt normert listelengde er 1500 pasienter. Jeg har “bare” 900. Jeg er glad i alle mine pasienter. Av og til treffer jeg pasienter på legevakt som sier: jeg er så glad for at jeg møtte akkurat deg! Da blir jeg glad. Slike meldinger setter jeg veldig stor pris på.

Vi trenger mer tid

Jeg er fastlege fordi jeg mener fastlegeordningen er god. Jeg er fastlege fordi jeg bryr meg. Jeg vil være der for dem som har valgt å stole på at jeg passer på dem. Men en dag er ikke det nok. En dag må vi ha en helseminister som forstår at gullet i ordningen trenger gjødsling for å bestå. Vi trenger mer tid. Mer tid til hver enkelt pasient. Rammene må tilrettelegge for dette, noe de ikke gjør i dag. Når fastlegene nå gjør opprør er det ikke på egne vegne. Vi gjør det vi mener er til det beste for pasientene og samfunnet.

Derfor er mitt budskap i sommervarmen: Styrk og bevar fastlegeordningen før det er for sent!