Da demokratiene i Vest-Europa gikk inn i sin mørkeste time, samlet Winston Churchill regjeringen for å kutte i budsjettene og finne penger til krigen. En minister skal ha foreslått å kutte støtten til kunst. Kunst var ikke kritisk for krigsinnsatsen. Statsministeren parerte raskt: – Hvis vi gjør dette, hva har vi da å kjempe for?

Står til stryk

Om historien er helt sann, vet vi ikke. Men vi vet at støtten til kunst ble opprettholdt gjennom krigen. Partiene som styrer Rogaland har langt mindre å stri med enn Churchill, men da de skulle finne penger til sine egne politiske prosjekter, var det likevel verdensspråkene latin og arabisk som havnet på huggestabben. I et budsjett på 6,3 milliarder kroner, var det den lille språkpotten på 400.000 kroner som ble kuttet fra neste skoleår.

Alle med litt kjennskap til offentlig økonomi vet at kuttet var unødvendig.

Møtt med kritikk i Aftenbladet (6. desember), forsøkte flertallet å skyve skolene foran seg. De ba skolene kutte i andre tilbud hvis de vil beholde språkene. Det er lederskap som står til stryk.

Blinde muldvarper

Alle med litt kjennskap til offentlig økonomi vet at kuttet var unødvendig. I fylkesbudsjettet holdes det tilbake nærmere 100 millioner kroner i overskudd. Men det som virkelig er kritikkverdig, er at flertallet på fylkestinget åpenbart ser så liten verdi i at ungdom i Rogaland kan lære seg noe mer enn engelsk og skoletysk. Saudi Aramco, verdens største oljeselskap, har arabisk som offisielt språk. Dette flertallet på fylkestinget må være politikkens svar på blinde muldvarper, hvis de ikke forstår at arabisk er et viktig tilskudd i Norges oljehovedstad Stavanger.

Latin er også viktig, fordi latin handler om vår felles hukommelse som vestlig sivilisasjon. Populisme, konflikt mellom supermakter, politikere som Donald Trump, uro når kulturer møtes, massiv innvandring, religiøs terrorisme, for ikke å snakke om følelsen av tomhet og stress. Dette er ikke nye problemer i vår tid. Det er utfordringer Europa har strevd med og taklet i over 2500 år. Størstedelen av denne tiden var latin språket utdannede europeere brukte til å tenke, skrive og kommunisere med hverandre. Vi mister store deler av vår egen historie hvis latinen går i glemmeboken. Selvfølgelig kan oversettelser gi et visst innblikk, men vi er likevel avhengig av at noen få behersker de antikke språkene. For denne rekrutteringen er små tilbud som klassen i latin viktig.

Ruver i verdenssammenheng

Latin og arabisk er kanskje små språk i Rogaland, men det er språk som ruver i verdenssammenheng. Skulle undervisningen bli lagt ned, gjør vi Rogaland mindre og fattigere. Dette handler om kultur – tingene som løfter oss opp, gjør oss til del av noe større og skaper mening i hverdagen. Som økonom er jeg opptatt av at vi må ha noe å leve av. Men like viktig er det å ha noe å leve for.