Nils Jacobsen og tidligere sjefarkitekt i kommunen, Per Th. Grimnes, skriver i et svarinnlegg til Næringsforeningens innlegg fra 22.11. i Aftenbladet 28.11. at Stavanger har opplevd god vekst de siste tiårene. Dette er dessverre feil, og det er nettopp derfor byens politikere har lagt føringer for en betydelig vekst i arbeidet med den nye sentrumsplanen.

Kraftig nedbarbert

I snart seks år har arbeidet med den nye sentrumsplanen pågått. I øyeblikket er problemet at forslaget, etter å ha blitt grundig pepret med innsigelser fra blant andre Fylkesmannen og riksantikvaren, har blitt kraftig nedbarbert. Det ligger per i dag ikke an til tilstrekkelig sammenhengende utbyggingsarealer på Holmen og andre steder slik at sentrum kan få den veksten alle ønsker etter mange år med stagnasjon.

Det nytter i grunn lite å vise til kun antall kvadratmeter, når disse ligger i randsonene av planen og/eller er såpass oppdelt at det ikke gir økonomisk grunnlag for utbygging.

Det nytter i grunn lite å vise til kun antall kvadratmeter, når disse ligger i randsonene av planen og/eller er såpass oppdelt at det ikke gir økonomisk grunnlag for utbygging. Jacobsen og Grimnes synes imidlertid at utviklingen i sentrum historisk har vært bra. Som tidligere ansvarlig for kommuneplanen i Stavanger kommune kan vi ha en viss forståelse for at Grimnes mener det. Og når han legger seg på denne standarden og representerer et slikt virkelighetsbilde, kan vi også forstå at han mener det frigis mer enn nok areal i den nye sentrumsplanen.

Feilinformerer

Jacobsen og Grimnes villeder og feilinformerer i sitt innlegg. SR-Bank sin varehandelsrapport viser at mens områder som Forus/Lura i perioden 2008-2016 har opplevd en økning i varehandelen på 20 prosent, har Stavanger sentrum hatt en nedgang på fem prosent. Hvis vi går tilbake til 2003, så hadde vi en situasjon med om lag likt antall arbeidsplasser i sentrum og på Forus (20.000). I dag er situasjonen at vi, selv etter det kraftige oljeprisfallet fra 2014, har nærmere 40.000 arbeidsplasser på Forus. Lite tyder dessverre på at Stavanger sentrum i dag er vertskap for nevneverdig flere arbeidsplasser enn de 20.000 i 2003. Hvis Jacobsen og Grimnes kan dokumentere et bedre bilde, vil det være strålende nyheter.

Utenfor grensene

Det er videre interessant å merke seg at flere av de utbyggingsprosjektene som skribentene lister opp som «bevis» for vekst i sentrum, faktisk ligger utenfor grensene for gjeldene sentrumsplan fra 1996 (for eksempel Urban Sjøfront, Stavanger og politikammeret).

Tilsvarende interessant er det at boligbygging rundt Badedammen av forfatterparet løftes fram som et positivt bidrag til utviklingen av Stavanger sentrum, da dette var en utbygging kommuneadministrasjonen som Per Grimnes var en del av kjempet imot med nebb og klør.

Når de i tillegg formidler at det samlede utbyggingspotensialet representerer et 40-talls Stavanger konserthus, blir framstillingen enda mer misvisende. Beregninger fra fagmiljøer viser at sentrumsplanen slik den er nå, kun vil muliggjøre ca. fem nye enkeltprosjekter av den størrelsen som Konserthuset representerer innenfor det sentrale sentrumsområdet (altså foruten Paradis og Sentrum Øst), og det er åpenbart altfor lite til å skape en «revitalisering av sentrum», som er planens uttalte ambisjon. Resten av det påståtte utbyggingspotensialet er altså spredt på en rekke småfelt hvor manglende prosjektstørrelse/økonomi gjør realismen i kvadratmetertallene høyst tvilsomme.

Handlekraftig bystyre

Nå er vi i en situasjon hvor vi nok en gang trenger et handlekraftig bystyre. Et bystyre som står opp mot Fylkesmannen og riksantikvaren, og som sørger for at vi endelig får på plass en framtidsrettet og utviklingsorientert sentrumsplan. Det trenger Stavanger og regionen!