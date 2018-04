En million rever og minker blir drept hvert år på norsk jord. Heldigvis har regjeringen bestemt at vi skal slutte å tillate dette, at pelsdyrnæringen endelig skal avvikles. Det gjør Norge til et snillere og mer fornuftig land.

Men det er ikke nok. Dyrevelferd handler om så mye mer enn pelsdyra våre. Det handler om kyrne våre, grisene våre, sauene våre og kyllingene våre.

Lever i smerte

Til påske oversvømmes vi av bilder av søte påskekyllinger. Det de fleste glemmer, er at Norge ikke tar vare på kyllingenes rettigheter. Hver måned drepes det flere kyllinger på norsk jord enn det er innbyggere i Norge. De lever gjerne en måned, og den måneden er brutal: Kyllingene er avla fram til å vokse så fort at de lever i smerter og ikke klarer å bevege seg. Bevegelse er uansett vanskelig. En gjennomsnittlig kylling deler kvadratmeteren sin med 20 andre kyllinger.

Vi har råd

Pelsdyrnæringen er bare en dråpe i et hav av blod og dårlig dyrevelferd. Vi må tørre å se hele havet. Den grønne bevegelsen tar velferden til alle dyr på alvor. Bli med i Grønn Ungdom og vær med i kampen for et mye snillere og mer fornuftig Norge. Verdens rikeste land har råd til å ikke bare late som de bryr seg om dyra sine.