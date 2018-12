For millioner av mennesker er ensomhet noe de møter hver dag, og ferier og høytider fryktes. Å se på at alle rundt oss er lykkelige i fellesskap, gjør at egne følelser av isolasjon kjennes mer påtrengende. Ensomhet er ikke det samme som å være alene: Du kan ha mennesker rundt deg, men likevel kjenne deg ensom, emosjonelt frakoblet, misforstått eller usett. Og ensomhet diskriminerer heller ikke. Det påvirker mennesker i alle aldre og fra alle bakgrunner – fra skolebarnet som sliter med å få venner, til den nye forelderen som står alene, til den eldre personen som har overlevd venner og nærmeste familie.

Påvirker levealder

Ensomhet er ikke bare vondt følelsesmessig, men det kan ha en ødeleggende innvirkning på psykisk og fysisk helse. Ensomhet kan lede til depresjon, øke risikoen for sykdom, og påvirker vår levealder. Ensomme mennesker utvikler også ofte defensive coping-mekanismer som gjør det vanskelig å skape nye forbindelser til andre. Følelsen av ensomhet påvirker oss alle på et tidspunkt, men å være ensom er først et problem når det blir kronisk. Det kan være vanskelig å innrømme følelsen, men nesten en av fem av alle voksne er ofte eller alltid ensomme.

Egen minister i England

Faktisk er ensomhet blitt så utbredt at i Storbritannia har regjeringen utnevnt en egen minister for ensomhet. Når nyheten kom ga det noen smilende assosiasjoner til Monty Pythons Minister of silly walks, men det er ingenting dumt med måten Storbritannia setter søkelys på et utbredt menneskelig problem, om enn på en byråkratisk måte. Ensomhet kan være det siste tabuet, men jo mer vi åpner opp og snakker med andre om hva vi opplever, desto raskere kan stigmaet ta slutt.

Jeg kunne brukt resten av dette innlegget til å snakke politikk; hva KrF vil gjøre med utenforskap osv. Det er viktig. Men glem det, skal vi ha en god jul, og gode dager hele året, så starter det med deg og meg.

Du som ikke er ensom: Ring noen du ikke har snakket med på en stund. Inviter på kaffe. Besøk noen du burde besøkt «for lengst». Se dem du har rundt deg i hverdagen. «Hvordan går det», er det mye kraft i, om du mener det og lytter.

Gode møteplasser

Du som kjenner deg ensom: Ta en sjanse og ta kontakt med noen. Om det så er med en kollega, en venn du ikke har snakket med på lenge, eller på en frivillighetssentral, Røde Kors, Bymisjonen eller andre gode møteplasser. Opplever du noe som kjennes som et avslag: Let videre. De finnes. Som Kolbein Falkeids lysende lykter, er de der om man leter godt. Det mener jeg å vite, heldigvis.