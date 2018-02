Eiendomsskatten i Stavanger redusert med 200 millioner kroner med Frp i styringen

STAVANGER: Takk til Rogaland FpU for at dere står på for å fronte noen av våre viktigste saker! Takk også til Fredrik Christensen som også minner oss på hvor viktig eiendomsskatt er som sak for oss Frp-ere!