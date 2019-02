Veterinærinstituttet må ikke sentraliseres

Jeg leser i Aftenbladet 20. februar at Rogaland Veterinærforening og Veterinærinstituttet på Høyland i Sandnes slår alarm. Årsaken er at det skal sentraliseres. Mange stillinger skal fjernes eller flyttes til Ås hvor en del av Norges miljø- og vitenskapelige institutt ligger.

Alt skal ikke sentraliseres

Det er ikke rart at de ansatte raser over ev. vedtak, da de med rette er bekymret for dyre- og folkehelsen i landet. Alt skal ikke sentraliseres.

Som datter av tidligere instituttleder (død 2013), er jeg opprørt over denne saken. En interessant periode for Veterinærinstituttet er jo akkurat nå da forsøksstasjonen er blitt en del av Norges miljø- og biovitenskapelige institutt. Spesialområdet fra sau og geit er nå utvidet til også å gjelde gris og besetningsmedisin.

Planen er at både leger, veterinærer, biokjemikere og botanikere skal forske i skjønn forening. Dette tverrfaglige samarbeidet må jo være bra og gi enda bedre resultater. Tidspunktet for nedlegging er vanvittig, pga. de store planene for videre drift og utvikling av instituttet.

Ved Veterinærinstituttet i Sandnes har mange forskere utført sitt doktorgradsarbeid, og mye viktig arbeidsinnsats er blitt gjort med hensyn til både dyr og mennesker. Eksempler er bl.a. forskning på listeriabakterien hos dyr og mennesker, byllesjuke hos geit, vitaminmangel B12, toksoplasmose hos dyr og mennesker, solbrenthet, hantikkens (el. flåttens) smittespredning på folk og dyr osv.

Praksiselever fra Veterinærhøgskolen i Oslo har og hatt sin læretid ved instituttet. Det ville være uklokt å legge ned denne verdifulle forsøksstasjonen med en slik utvidet kompetanse som den har og har hatt gjennom mange år.

Høyre-regjeringen er veldig glad i å sentralisere. I deres periode har de sentralisert politi, sykehus, fødeavdelinger og nå forsøksstasjoner.

Forskning i distriktene

Jeg håper at landbruks- og matminister Olaug Bollestad og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kan stoppe nedleggelse. Jeg håper også at de ser nødvendigheten av forskning ute i distriktene hvor husdyrtettheten er stor, som her i Rogaland.

Veterinærmedisinsk- og medisinsk forskning er viktig. I et av verdens rikeste land finner en penger til videre drift. Hvis Oljefondet noensinne skulle bli brukt, burde en bruke det nå til videre forskning på Høyland i Sandnes . Man holder vel ikke Oljefondet på bok i 100 år når den veterinærmedisinske forskningen i Norge i år 2019 holder på å gå i oppløsning pga. pengemangel?