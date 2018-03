I statsbudsjettet for 2018 økte vi vegsatsingen med 4,1 milliarder og budsjettet er nå over 60 prosent høyere enn da vi tok over i 2013. Det gir et godt grunnlag for en videre opptrapping og gjennomføring av Nasjonal Transportplan, som for øvrig er den mest ambisiøse noensinne med en total ramme på mer enn 1000 milliarder kroner over 12 år.

Historisk samferdselssatsing

Dette vil merkes over hele landet, også i Rogaland. Nå blir det endelig bygging av Rogfast, og med det fergefritt mellom Stavanger og Haugesund. Dette vil knytte sammen byene i fylket på en helt ny og mye tettere måte. I tillegg kommer mange andre store utviklinger av vår region, herunder Ryfast og riksvei 13, E134 og E39 sørover som vil utvikles på en effektiv og rask måte av Nye Veier. Helheten i dette er en historisk samferdselssatsing i Rogaland.

Dette vil merkes i folks hverdag, gi større bo- og arbeidsmarkeder og styrke konkurransekraften til bedrifter. I tillegg vil Høyre holde trykket oppe for å vedlikeholde veiene bedre, og for å holde kostnadene nede – noe som er avgjørende for at løftene i transportplanen kan overholdes.

Jernbanereform

Sistnevnte gjør vi særlig ved å gjennomføre nødvendige reformer på transportfeltet, reformer som venstresiden har vært mot. Et godt eksempel er vegselskapet Nye Veier, som kan bidra til å spare samfunnet for 30 milliarder i kostnader over 12 år og bygge gode veier raskere. Fremover vil vi også gjennomføre en jernbanereform, som skal gi et bedre tilbud til togpassasjerene. I sum skal dette gi Norge en langt bedre infrastruktur enn den vi tok over i 2013.

Bare tomme løfter

I valgkampen lovet Ap flere milliarder mer enn regjeringen til å fremskynde mange store veiprosjekter her i Rogaland, men det finnes ikke én krone mer til vei i Ap’s alternative forslag til statsbudsjett. Dette til tross for at partiet foreslår å øke skatter og avgifter for norskeide bedrifter og folk flest med over åtte milliarder kroner. Vi advarte allerede våren 2017 om Arbeiderpartiets overbudspolitikk ved behandlingen av Nasjonal Transportplan. Nå ser vi resultatet. Det var bare tomme løfter.

Garantisten

Vi skal stå på det vi lovet i Nasjonal Transportplan og være garantisten for at veiene blir bygget, og at folk kommer seg raskere og tryggere frem.