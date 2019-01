Støtt bru til Vassøy, Aftenbladet!

«Ikke Vassøy-bru», det var overskriften på avisens leder 24.11.2005 før sak i bystyret om bru til Vassøy. Der seiret fornuften, det ble flertall for bru. Fylket fulgte senere opp med vedtak om å bygge, men kommunen sørget for byggestopp.

13 år senere, i Magasinet 29.12.2018, skriver Sven Egil Omdal at «Vegåpningen i Sirdal (mot Setesdal) var akkurat den type nyhet Aftenbladet har elsket i alle sine 125 år. Skal Rogaland bli stort og rikt må det veier, broer, flyruter, ferger og dobbeltspor til. Alt dette har avisen kjempet for (…)»

Nevnte ikke økonomi

I 2005 mislikte avisen bruløsning til Vassøy, og nevnte ikke et ord om økonomi i sin begrunnelse. Med Schibsted som eier, og ny ledelse, har avisen vist at det er nødvendig å spare kostnader for å overleve.

Vedtak om mange nye tunneler og bruer er gjort både lokalt og nasjonalt etter at avisen frontet et slikt meningsløst og lite fremtidsrettet standpunkt for Vassøy. Et prosjekt hvor samfunnet kan nedbetale brua med innsparte ferjesubsidier og bompenger, og etter innbetalingsperioden disponere flere titalls millioner årlig til fremtidens prioriterte behov innen helse, omsorg, eldre og forsvar.

Bygger til 2900 mennesker

Møre og Romsdal bygger nå bru og tunneler til Nordøyane for 5,1 milliarder til 2900 mennesker, og vi vet hva hele Ryfylke og Kyst-Norge er enige om når det gjelder i sak om ferjer og broer til øyene.

Det er å håpe at avisen i dag har et annet syn når saken kommer opp til ny politisk behandling, som følge av at fylket har bestilt ny reguleringsplan for å kunne foreta mer nøyaktig beregning av kostnader, og eventuelt bestemme om brua nå skal bygges.