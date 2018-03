Stavanger Venstre har nylig valgt en nominasjonskomité, og den må på et tidlig tidspunkt vite hvem som ønsker å stå på nominasjonslisten. Derfor må jeg gi beskjed nå om jeg ønsker å være med videre eller ikke. Jeg ser ingen grunn til å dvele med å gi beskjed. Jeg har bestemt meg for ikke å stille til valg til en kommunestyretaburett, og det kjennes rett. Tiden er moden.

Noen vil sikkert si at tiden er overmoden. Jeg fyller 67 år i 2019, og da er det på tide å la roret gå til andre. Mange i Venstre kan overta. I dagens bystyregruppe har vi seks faste medlemmer og syv vara. De fleste er i 30–40-årsalderen, mange har solid erfaring allerede. Vi har dyktige folk i Finnøy Venstre. Vi har dyktige folk i styret, i bydelsutvalgene og blant medlemmene. Vi har altså nok av dyktige personer til å overta. Jeg har vært med siden 1983 og vært fast i formannskapet siden 1991. Så, ja, tiden er inne og moden for å avslutte mitt kapittel i stavangerpolitikken.

Det blir altså færre representanter i kommunestyret, og mange vil nok merke kampen om listeplassering.

Et sterkt lag

Ved valget i 2015 fikk Venstre i Stavanger 8,4 prosent av stemmene. I Finnøy var resultatet imponerende 29,9 prosent. I Rennesøy har vi mer å gå på. Vi har en sterk bypolitikk på alle områder, ikke minst vernet av trehusbyen og middelalderbyen. Vi skal lage et nytt program som skal gjelde for vår nye storkommune. Programarbeidet som skal settes i gang, vil ivareta både by og land. Venstre har et sterkt lag. Vi har vist, i periode etter periode, at vi kan samarbeide med andre partier. Vi kan politikk. Det som er annerledes denne gangen, er at jeg ikke skal delta i dette arbeidet lenger, og det er vemodig.

Jeg er glad for at jeg kan fortsette for fullt fram til neste valg. Det er en ære og et privilegium å få bidra til utviklingen av Stavanger. Det er en gave å kunne være heldagspolitiker. Jeg er glad det ikke er over i morgen. Jeg er takknemlig for at avslutningen formelt først er 31. desember 2019.

Det skal stilles en rekke lister til kommunevalget for Nye Stavanger. Jeg er nok ikke den eneste som ikke tar gjenvalg. Denne gangen vil det bli en tøff kamp om plassene. I 2015 var det til sammen 109 kommunestyreplasser i Stavanger, Rennesøy og Finnøy. I 2019 blir det totalt 67 plasser i Nye Stavanger. Det blir altså færre representanter i kommunestyret, og mange vil nok merke kampen om listeplassering.

Jeg har sett folkevalgte komme og gå. Noen har blitt en periode, andre har vært lengre i politikken. Det er vanskelig å vite eksakt hva som gjør at noen blir over tid, mens andre forsvinner ut etter en periode. Jeg har gjennom alle årene gledet meg til ethvert politisk møte, jeg har hatt utbytte av møtene og vært en liten brikke i det demokratiske navet. Ingen saker for store, ingen saker for små. Jeg har bidratt til å opprettholde lokaldemokratiet, og det er meningsfullt.

Hvis du inviteres inn som medlem og til å stå på liste på bakgrunn av en ikke-politisk aksjon du har ledet, skal du være på vakt.

Fem råd til kommende politikere

Det er utallige veier til Rom, men hvis noen vurderer å stille til valg for første gang, ville jeg i dag listet opp følgende fem råd:

Vær trygg på partiprogrammet! Les deg opp på ideologi og prinsipper! Pass på at du ikke snevrer din egen begrunnelse inn til et minimum! Partienes prinsipper er klare, men vide. Det skal være plass til mange når partiene utformer prinsippene. Det er særdeles sjelden at et parti er skapt for kun deg. Hvis du inviteres inn som medlem og til å stå på liste på bakgrunn av en ikke-politisk aksjon du har ledet, skal du være på vakt. Det er et stykke fra kampen for en trafikksikker vei til kommunismen, sosialismen, liberalismen eller konservatismen, eller for den saks skyld til partier som er tuftet mer på sterke interessefellesskap. Å melde seg inn i et parti er ikke primært en følelsesmessig handling, det er og blir først og fremst en gjennomtenkt og rasjonell handling. Da garanterer jeg nesten at du er sikrere på ditt partivalg i med- og motgang. Vær tålmodig! Start gjerne i partiorganisasjonen før du melder deg på med ønske om å bli folkevalgt. De færreste ender opp som gruppeleder og leder for kommunalstyrene ved første forsøk. For meg var det særdeles nyttig å være vararepresentant først. Da fikk jeg anledning til å kjenne på om politisk arbeid var «noe for meg». Særlig småbarnsforeldre bør være påpasselig med ikke å påta seg mer enn det som var planlagt. Det er en styrke å gå inn i politikken med en utdannelse og arbeidserfaring. Men sats ikke alt på at jobbkompetanse din skal brukes politisk! Utvid det politiske interessefeltet ditt, engasjer deg i alle typer saker! Da får du helt sikkert mest ut av ditt politiske virke. Du representerer deg selv og ditt parti, ikke din profesjon! Tenk relasjonelt! Tenk samarbeid! Tenk lojalitet! Du er en del av et politisk fellesskap. Det handler ikke om deg, det handler om partiet ditt. Og det handler om troverdighet. Både overfor innbyggere, velgere og med-politikere.

Dette er mine råd, det finnes andre. Det viktigste er at du tenker deg grundig om. Å hive seg på en valgliste, bør være mer enn en akutt innskytelse.

Uten grunnleggende respekt for rådmannens mandat og rolle, undergraves langt på vei demokratiet.

Krevende og inspirerende

Politikk har vært mitt interessefelt, nærmest min hobby. Politikk er altoppslukende. Det vet familien min mye om. Jeg har uendelig mye å takke familien min for.

Jeg vil også takke for den tilliten velgerne har vist meg og mitt parti. Jeg vil takke for tilliten som mine venner i Venstre har vist meg gjennom disse årene.

Jeg har vært Stavanger Venstres gruppeleder siden 1991, og Venstre har vært i posisjon i åtte av de ni periodene jeg har vært aktiv. Jeg har ikke hatt så mange sentrale verv i Venstre, med unntak av de siste fire årene. Det har for øvrig vært særdeles inspirerende, men det er først og fremst lokalpolitiker jeg har vært. Stavangerpolitiker. Det å møte innbyggere, ombudssakene, de store, overordnete planene, de fortløpende sakene og arbeidsgiveransvaret som har vært en faglig og personlig berikelse. Jeg tror at den viktigste suksessfaktoren for en folkevalgt er å begripe seg på forholdet mellom administrasjon og politikk. Uten grunnleggende respekt for rådmannens mandat og rolle, undergraves langt på vei demokratiet.

Dette høres sikkert hult ut, men det får ikke hjelpe. På vegne av Venstre har jeg kunnet gjøre Stavanger til en enda bedre by å bo i for alle, det har vært en bærebjelke, en ledetråd og en reell målsetting gjennom alle årene som lokalpolitiker. Det er ikke det minste rart at jeg er overlykkelig for at det fortsatt er lenge til neste kommunevalg.

Politikk handler om bruk av tid. Mye tid. Jeg ser fram til mer fritid fra 2020. Hvis «jeg lever og har helse», som min mor alltid sa når hun skulle se en tanke framover...