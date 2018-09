Eg er ein heilt alminneleg småbarnsfar busett i Bergen. Eg er ein tidligare lærar som no har ein kjedelig datajobb. Ein morgon eg satt på bussen og såg alle ungdommane på veg til første skuledag på vidaregåande, fekk eg eit sånt inderleg ønske om å gi dei ei lita helsing på vegen.

Gled dokker!

Til alle 16-åringane: Lykke til, dette kjem nok til å gå bra. No startar dokker hausten med blanke ark på ein heilt ny skule, med heilt nye vennar og heilt nye forventningar til kven du er og kva rolle du har i gjengen.

Til han småvaksne, kvisete guten som ikkje møtte blikket med nokon og ikkje visste heilt kva for ein fot han skulle stå på: Snart forsvinn kvisene dine, og du kjem til å vekse 10 nye centimeter. Du kjem til å bli ein flott gut. Slapp av!

Til dei to venninnene som himla med augene mens dei snakka om noen som gjekk i «heilt dårlige kler, liksom»: Fordomane dokkers kjem nok til å få køyrt seg. Roa godt ned!

Til ho smålubne med enorme hovudtelefonar, lilla hår og rare briller som såg ut som ho hate det meste: Du er kulare enn du anar. Og du kjem snart til å finne ut at du slettes ikkje er aleine. Gled deg!

Til han kule guten og ho nysminka jenta som sat nyforelska og pusa i same sete: Mest sannsynlig kjem minst ein av dokker til å gå igjennom ei solid kjærleikssorg i løpet av vidaregåande. Det blir eit sant helsike mens det står på, men alt kjem til å gå bra. Etter ei stund. Tolmodig!

Til dei tre litt nerdete gutane i allversjakkar som diskuterte entusiastisk i midtgangen: I løpet av dei tre neste åra på skulen kjem dokker til å oppdage at det er både lov og lurt å være flink på skulen. Gled dokker!

Og til all skuleungdom på bussen og over heile landet: Kos dokker på skulen, og ta godt for dokker av livet undervegs! Ta imot alle nye vennskap med eit ope sinn, og pass spesielt på dei som ser ut til falle litt utanfor! Lytt til samvitet og behandle alle på ein sånn måte at du kan sjå dei i auga om 5, 10 eller 20 år! Vel du å vere eit rævhål, så må du leve med at du vert hugsa for nett det.

Og hugs at det går aldri an å tenke «den eller den personen er mindre viktig å vere grei med eller halde seg inne med», for du veit aldri kven som kjem til å bli viktig for deg om nokre år. Kanskje er det nett ho beskjedene jenta eller han litt rare guten som blir til noe stort. Og som blir evig takknemlig for at nett du strekte ut ei hand den gongen for lenge sidan, då dei trengte det mest.

Smil og omsorg og kjærleik

Og det siste der kan vi no overføre til oss alle, i livet generelt og elles, sånn eigentleg. Verda er liten. Det tar ikkje lang tid før du møter deg sjølv i døra, så det er like greitt å være grei med alt og alle heile vegen. Smil og omsorg og kjærleik! Utan unntak!