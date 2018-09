I videregående skole har det de siste årene blitt strenge fraværsregler. Fravær ved sykdom og andre årsaker må ikke overstige 10 prosent, men kan i spesielle enkelt-tilfeller økes noe, etter det jeg har forstått.

Ikke vurderingsgrunnlag

Når en elev/student har oversteget denne fraværsgrensen i et fag kan skolen si at de ikke har vurderingsgrunnlag for å sette karakter i det aktuelle faget. Selv om skolen godtar alt fraværet som gyldig fravær, og selv om det foreligger vurderinger (om enn ikke så mange som skolen hadde ønsket), sier skolen at det ikke er grunnlag for å sette karakter. Så eleven får «IV» (ikke vurderingsgrunnlag) i dette faget.

Elev/foresatte har klagerett på vedtak om IV. Så vi sender inn klage med god og utfyllende begrunnelse. Skolen ved rektor ser på klagen og kan da enten gi medhold eller avvise klagen.

Ved medhold regner jeg med at IV blir endret til en spesifikk karakter. Men dersom skolen avviser klagen, går den videre til en spesiell klagenemnd for videregående skoler i Fylkeskommunen. Klagenemnda ser på klagen og kan gi klager medhold eller kan opprettholde skolens vurdering og avvise klagen.

Så kommer poenget. Dersom klagenemnda i Fylkeskommunen gir klager medhold, skulle vi tro at IV ville bli endret til en spesifikk karakter. Men nei. Da blir saken sendt tilbake til skolen, for at skolen skal se på saken på ny og sette endelig karakter. Skolen på sin side sier at de ikke er enig med klagenemnda og vil fremdeles ikke sette karakter. Så IV blir stående. Dersom dette er i et fag der det gis karakter i både skriftlig og muntlig i tillegg til gjennomført heldagseksamen, mister eleven tre karakterer som ellers ville ha kommet på vitnemålet.

Hvor er logikken?

Jeg synes dette er hårreisende. Hvor er logikken, og rettferdigheten? Og ikke minst – hvor er myndigheten til klagenemnda? Jeg trodde at i klagesaker er en klagenemnd sin avgjørelse endelig, den overstyrer de tidligere instansers avgjørelse. Hva er ellers poenget med nemnda dersom de ikke har noen myndighet, og deres bestemmelse blir tilsidesatt av samme instans (skolen ved rektor) som avviste klagen i utgangspunktet?

Skal vi finne oss i dette?

Når vi etter en nedtur (IV), enda en nedtur (skolen avviser klagen), en gledelig opptur (klagenemnda gir oss medhold) og en gedigen ny nedtur (skolen nekter uansett å sette karakter) ringer leder i Klagenemnda og hører hva vi kan gjøre med dette, får vi beskjed om at det dessverre ikke er flere klagemuligheter, sorry.

Skal vi virkelig finne oss i dette? Jeg har hørt om bukken og havresekken. Og nå har jeg sett den i virkeligheten også...