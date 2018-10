MDG vil rydde opp i oppdrettsnæringen

Takk til Naturvernforbundet i Rogaland (Hallgeir H. Langeland og Kjetil Nilsen), som jobber for et renere og sunnere hav, og takk for at dere utfordrer oss politikere i Aftenbladet 22. oktober. Nye Stavanger, med Finnøy og Rennesøy om bord, blir en stor oppdrettskommune. Naturvernforbundet i Rogaland spør hvilke partier som vil ta tak i miljøproblemene oppdrettsnæringen står bak. MDG tar problemene på alvor.

Strenge miljøkrav

MDG jobber nå med å lage et grønt og godt program til lokalvalget i 2019. I utkastet, som nå er på høring, foreslår vi å sette strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen. Vi vil kreve at alle nye oppdrettsanlegg som skal etableres i Nye Stavanger, må være med lukket teknologi. Det vil si anlegg hvor laksen ikke kan rømme, hvor lakselusa ikke slipper inn og hvor avfallet fra anleggene kan samles opp og brukes til bioenergi. Vi vil også at eksisterende åpne anlegg, som sliter med lakselus, rømming, kjemikaliebruk og kloakkutslipp, etter hvert skal erstattes med lukkede anlegg.

MDG har tatt opp problemstillinger knyttet til havbruk og miljøproblemer både lokalt og sentralt. Senest 3. oktober 2018 fremmet Une Bastholm flere forslag i Stortinget knyttet til dette, blant annet å forby uregulert dumping i hav og fjorder av lusemidler, kjemikalier og legemidler fra oppdrettsanlegg

Skape mange arbeidsplasser

Nye Stavanger blir en viktig havbrukskommune, og vi skal sørge for å skape mange arbeidsplasser i denne næringen. Men det må gjøres på en måte som gjør at vi ikke ødelegger muligheten for våre barn og barnebarn til å kunne leve av og bruke havet som rekreasjonsområde. Å stille strenge krav til oppdrettsnæringen, er et av de viktigste stedene å starte, og her vil ingen andre partier være like tydelige som MDG.