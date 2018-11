KrF må inn i Solberg-regjeringen

KrFs veivalg er like rundt hjørnet. Jeg mener vi må gå inn i Solberg-regjeringen. Fem år med Solberg-regjeringen har vist at vi har en regjering som forstår KrF. Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, har blant annet stått støtt med KrF i debatten om reservasjonsretten. Dette viser et Høyre med god forståelse for verdispørsmål. Når statsministeren og andre viktige Høyre-profiler med henne, har strukket ut en hånd og sier seg villig til å se på paragraf 2c i abortloven og se på mulighetene for å forby tvillingabort, har KrF en historisk mulighet for gjennomslag på noen av våre viktigste hjertesaker.

Ulikt verdigrunnlag

Får vi dette nedfelt i en regjeringsplattform får vi gjennomslag, for da går vi inn i en flertallsregjering. Samtidig ser vi et Ap som deltar i demonstrasjoner mot nettopp dette – et Ap på barrikadene. Jeg mener dette viser at vi har ulikt verdigrunnlag. Når vi i tillegg vet at en vil være avhengig av flertall i Stortinget for politikken vår, er dette å gamble med gjennomslagene. I så viktige spørsmål er jeg på ingen måte villig til å gamble.

Skumle konturer

Vi vet at Solberg-regjeringen forstår oss, men vi vet lite om en eventuell Støre-regjerings forståelse for KrF. Likevel ser vi konturene av den, og disse synes jeg er veldig skumle. Hvorfor i alle dager skal vi gi fra oss muligheten for noe vi vet vi kan få mye godt ut av for en regjering vi ikke vet annet om enn at vi ikke får gjennomslag for disse hjertesakene? Jeg ønsker å ha hånden på rattet, og ikke gi SV den posisjonen vi har nå.

Jeg ønsker meg en ikke-sosialistisk regjering som vi drar mot sentrum. Jeg ønsker meg en regjering med forståelse for KrFs politikk og med et verdigrunnlag vi kan dele.