Alle elevar har rett til ein trygg og god skulekvardag

Mobbing er brot på barn sine grunnleggjande menneskerettar, som rett til utdanning, rett til helse, og rett til liv og utvikling. Sjølv saker som for vaksne kan verke bagatellmessige, kan vere alvorlege for eit barn.

Frå 1. august gjeld nye reglar for elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø. Nulltoleranse mot mobbing er lovfesta, og det er tydelege krav og forventningar til kva skulen skal gjere når ein elev ikkje har det trygt og godt. Fylkesmannen skal på banen tidlegare enn før viss ikkje skulen gjer nok for å hjelpe eleven.

Eleven sine rettar

Alle elevar skal ha ein trygg og god skuledag utan å bli mobba og utestengde. Dette er ein rett eleven har. Alle som arbeider på skulen, har ei plikt til å følgje med på kva som skjer på skulen, og plikt til å gripe inn viss dei ser krenkingar, som til dømes mobbing. Viss ein elev seier at han eller ho ikkje har det bra på skulen, skal dei vaksne gjere alt dei kan for å hjelpe. Ingen skal kunne snu seg vekk, seie dei ikkje visste, eller la vere å gjere noko og håpe det går over. Skulen skal følgje med, gripe inn, varsle, undersøke og setje inn tiltak. Rektor må skriftleg dokumentere kva dei vil gjere for å sørgje for at eleven har det trygt og godt på skulen.

Fylkesmannen avgjer

Viss skulen bruker meir enn ei veke på å gjere noko med saka, kan elevar og foreldre kontakte Fylkesmannen. Det same gjeld viss eleven eller foreldra meiner at skulen ikkje tar det på alvor. Fylkesmannen skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Etterpå avgjer Fylkesmannen kva skulen skal gjere for at eleven skal få ein trygg og god skulekvardag.