Inger G. Haraldsen, leder i Utdanningsforbundet Stavanger, skriver i Aftenbladet torsdag 31. august at Venstres slagord «alt starter i skolen» bærer preg av å ha glemt barnehagen. Jeg er glad for at folk lar seg engasjere av slagordet vårt, skoledebatten er absolutt en av de mest interessante.

Vi i Venstre har valgt «alt starter i skolen» som slagord for utdanningspolitikken vår. Det er fordi skolen er den samfunnsarenaen som favner alle, og følger elevene gjennom hele barndommen.

Utjevne sosiale forskjeller

Vi vet at utdanning er det viktigste verktøyet for å utjevne sosiale forskjeller og gi barn en mulighet til et bedre liv enn foreldrene sine. Å gi alle barn en skole hvor de trives, lærer og mestrer er den beste måten å sikre dem en god fremtid på. Det høres banalt ut, men vi er ennå ikke i mål. Venstre vil at alle barn skal få undervisning av en lærer med lærerutdanning. Denne uken kan vi lese i DN at andelen undervisningstimer gitt av lærere uten godkjent utdannelse, har økt flere år på rad. Det gir ulik kvalitet, og til sist ulike muligheter for barna.

Barnehagen er viktig for språk, integrering, sosiale og fysiske ferdigheter.

Selv om Venstre sier at «alt starter i skolen», er vi svært opptatt av barnehagen. I dag går nesten alle barn i Norge i barnehage, hvilket gir oss anledning til å legge inn innsatsen enda tidligere enn før. Siden barnehage ikke er obligatorisk, velger enkelte det bort, ofte av økonomiske grunner. Ofte gjelder dette de barna som kanskje hadde hatt aller best av å være der. Derfor har Venstre sørget for at barn fra 3-årsalderen av får gratis kjernetid i barnehage, dersom de kommer fra en familie med lav inntekt.

Nå skal vi kjempe for at samme ordning skal gjelde for de yngste barna også. Barnehagen er viktig for språk, integrering, sosiale og fysiske ferdigheter. Når barna fanges opp i så tidlig alder, kan de få hjelp med de utfordringene de måtte ha, umiddelbart. Det reduserer risikoen for at de faller fra senere. Venstre har store visjoner for barnehagene fremover, når det kommer til bemanning, kompetanse hos de ansatte, mobbeforebygging og språk – blant annet.

Løfter barnehagen

Venstre velger å trekke frem én av hovedsakene våre i valgkampen – skole. Det betyr ikke at ingenting annet er viktig. Tvert imot må vi bli flinkere til å se hele utdanningsløpet under ett, fra barnehage til høyere utdanning. Alt starter i skolen er Venstres slagord for skolepolitikken, men vi har vist både i praksis og i programmet vårt at Venstre løfter barnehagen, og det har vi tenkt å fortsette med.