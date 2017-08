I Norge har vi primært to systemer for å sikre at kronisk sykdom ikke skal koste enkeltpersoner urimelige summer.

For det første har vi systemet med medikamenter og medisinske hjelpemidler som pasientene får utskrevet på blå resept. Det andre systemet er frikortordningen. Når de samlede utgiftene til medikamenter og/eller medisinsk utstyr overstiger kr 2300 i løpet av et år, får vi frikort, og det offentlige dekker de videre utgiftene. På denne måten har vi et sikkerhetsnett for å hindre at sykdom, akutt eller kronisk skal påføre enkeltmennesker store utgifter.

Gir ikke rett til frikort

En gruppe kronisk syke mennesker er, av ukjente grunner, unntatt fra begge disse systemene. De rundt 50.000 menneskene i Norge som har kroniske sår, får ikke utstyr (bandasjer og andre hjelpemidler) på blå resept, og går de til sin fastlege og får behandling for sin lidelse er det spesifikt skrevet i retningslinjene at utstyr og hjelpemidler relatert til sårbehandlingen ikke skal med i utgiftene som gir rett til frikort.

Hvorfor det er slik, har ingen vært i stand til å forklare. Etter å ha møtt embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) to ganger og deltatt i en åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomite oktober 2015, var mangel på kunnskap både om pasientgruppen og finansieringsordningene det mest åpenbare.

HOD valgte i august 2016 å overse merknaden, og la den i en skuff.

Politikerne tok da også affære og vedtok i november 2015 en enstemmig merknad til «Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet», der de bad HOD komme tilbake til Stortinget med en melding for hvordan disse skjevhetene i finansieringen kunne løses. HOD valgte i august 2016 å overse merknaden, og la den i en skuff.

Forslaget falt

I april 2017 tok fem stortingspolitikere (Ap og Sp) et nytt initiativ i denne saken. De sendte et forslag til helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. I dette forslaget ble HOD bedt om å utrede både finansiering, organisering og opplæring knyttet til omsorgen for mennesker med kronisk sår. Om dette forslaget hadde blitt vedtatt, ville det Ikke kostet regjeringen annet enn utredningskostnadene. HOD ville fortsatt hatt full kontroll. Men den sjansen tok de ikke, og statsråd Bent Høie gikk ut med «stallordre» om å stemme mot forslaget (Innst. 456 S, Dokument 8:91 S (2016–2017)). Dessverre stemte også Venstre imot og forslaget falt. Men Venstre fikk igjennom en merknad som sa at HOD skulle se på organisering og opplæring men fjernet finansieringen. Om HOD velger å se bort fra Stortingsflertallet nok en gang, vet vi ennå ikke.

For å komme tilbake til overskriften, hva galt har denne pasientgruppen gjort som forsvarer denne diskriminerende behandlingen? Hvilken logikk ligger bak at en person med diabetes får full dekning for medikamenter, sprøyter, testutstyr for blodsukkermåling og behandling av alle andre komplikasjoner enn sår? Får denne pasienten et sår under foten så må vedkommende dekke alle utgifter hvis han/hun behandles av sin fastlege, selv om det kan beløpe seg til mange ti-tusener av kroner.

Nå vet de

Før 2015 kunne både HOD og politikerne i helse- og omsorgskomiteen dekke seg bak at de ikke visste hva dette handlet om. Men nå vet de og har tatt et valg. Stortingsflertallet og HOD med statsråd Høie i spissen velger å fortsatt diskriminere en gruppe kronisk syke pasienter.