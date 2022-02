Sola i ny krigspolitikk

DEBATT: Skal Sola bli USA-base? USA vil ha ny norsk militærpolitikk, med ny norsk rolle: Amerikanske basar på norsk jord i fredstid.

«Frå Sola skal bombefly starta, og frå Sola kan krigar starta», skriv Anders M. Andersen. Her frå Sola flystasjon.

Debattinnlegg

Anders M. Andersen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vilkåret for norsk medlemskap i Nato har heilt frå starten vore at i fredstid skal det ikkje vera framande basar her. Dette for å gjera vår stilling klar; for oss handlar det om forsvar og om å sikra freden. Våre Nato-politikarar har heller ikkje late vera å peika på at dette har lukkast.

Alle veit at USA og Nato fører anna enn forsvarskrigar.

Militært USA-område

Ny norsk NATO-politikk skal snu opp ned på dette. Sola skal bli fast USA-base, saman med tri andre stader i landet. Her skal det vera militært USA-område, med amerikansk personell, amerikanske fly, bomber og utstyr. Norsk lov skal ikkje gjelda på området.

USA skal ha fri bruk av basen. Frå Sola skal bombefly starta, og frå Sola kan krigar starta. USA-basen gjer at Sola og landsdelen her blir framskoten krigssone og opplagt mål for åtak frå motparten. Anten Noreg er med eller ikkje, krigen kjem vi med i uansett.

Brot på norsk NATO-politikk

Alle veit at USA og Nato fører anna enn forsvarskrigar. USA og Nato startar krigar kor som helst. Og USA startar krigar både med og utan NATO-allierte. Dermed er USA-base på Sola anna enn forsvarstiltak. Det er ikkje vidareføring, men brot på norsk NATO-politikk. Grunn og formål med ny basepolitikk er ikkje å trygga oss. USA-basar gjer oss meir utsette for krig. Med militærfly som lettar og amerikanske soldatar i gatene, blir krig daglegdags.

Planen, som blei kjend etter stortingsvalet, må ikkje avgjerast utan folket. Vi har hatt to folkerøystingar om EU. Denne saka er ikkje mindre.