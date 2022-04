Russen er mye bedre enn sitt rykte!

DEBATT: Voksne sitt syn på russen må endres. Vi samler inn penger til kreftsyke og gleder mange, mange små barn ved å dele ut russekort. Russetiden skaper minner og vennskap for resten av livet.

Russetiden er dessuten til glede for de som går på barneskolen. Når de ser oss gå forbi i de røde eller blå buksene, kommer barna raskt bort og spør: Kan jeg få russekort?

Lars Lea Aksjonssjef og russestyremedlem

Russetiden er i full gang her i fylket. 1. april markerte starten på vår feiring av at 13 års skolegang snart er ferdig. Men russetiden har fått et dårlig rykte på seg. Foreldrene våre mener den preges av mye gale. De siste årene har russen ofte vært i mediene der det står overskrifter som «Voldtekt blant russen» eller «Full russ forlatt». «Kun de under 60 kilo med på rullings». Men det er et mindretall av russen som gjør dette. Det er flere gode ting russen har gjort for samfunnet som aldri blir nevnt i mediene.

Vi hjelper og gleder

En av de tingene russen er mest stolt over å gjøre er kreftaksjonen. I flere år har russen i Norge og kreftforeningene i fylket samarbeidet om å gjennomføre denne aksjonen. Aksjonen starter under Rosa sløyfen- aksjonen. Deretter kommer flere aksjoner, fram til den store aksjonsdagen som er i mars. I år gikk pengene til forskning på spredning av kreft. Her i Rogaland samlet russen inn over en million kroner. Det er skremmende at denne utrolige viktige jobben russen gjør for kreftforeningen aldri blir nevnt.

Hvert år gleder russen tusenvis av små barn ved å dele ut russekort.

Russetiden er dessuten til glede for de som går på barneskolen. Når de ser oss gå forbi i de røde eller blå buksene, kommer barna raskt bort og spør: Kan jeg få russekort? Og selvfølgelig får de kort, så sant vi har noen igjen. For barna kan det å få russekort lyse opp hele dagen deres, og kanskje de selv får lyst til å bære russedressen med stolthet når de blir eldre? Vi som er russ nå husker selv da vi jaget etter russen som små, for å skaffe kort til samlingen vår.

Skaper minner for livet

Dessuten gleder russen hverandre, og bringer folk sammen og skaper nye vennskap. Vi ler av hverandres russekort eller dress. Dette fellesskapet skaper minne for livet og knytter mange bånd.

Det er på tide at voksne tar et oppgjør med sine holdninger til russetiden. Meningene deres er preget av det dere får presentert i mediene og vi ser hvordan dere sniktitter på oss på bussen. Vi ønsker at russen blir sett for alt det fantastiske vi gjør for samfunnet.

