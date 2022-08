En kunnskapsbasert debatt?

Debattinnlegg

Ola Bog Oslo

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Rusbruken i land som har legalisert har gått opp og ned» sa Abid Raja (V) i Klassekampen, mandag 1. august.

Javel, nei. Og derfor vil stortingsrepresentanten ha mer dop i omløp?Kunnskapsbasert? Hørt om tilgjengelighetsteorien, Abid?

«At debatten fortsetter med full styrke selv om besittelse i praksis er avkriminalisert for avhengige, viser at den primære driveren for legalisering ikke er omsorg for rusmisbrukere, men ønsket om å kunne ruse seg på narkotika uten sanksjoner – eller «ta en joint», som Raja sier.» Dette skriver Per Vidar Kjølmoen (Ap) i Klassekampen 28. juli, og her treffer han dessverre blink.

Min farfar Olav Bog (1892 - 1979), ordfører for Venstre i Nedstrand og Tysvær kommune utafor Haugesund i tiår, og stortingsvara 1945 - 1949, ville med rette ha snudd seg i grava hvis han visste åssen det har gått med partiet hans.

Venstre er dessverre blitt et parti av liberalister som helst vil gjøre akkurat som de sjøl lyster, uten å ta innover seg sine medmenneskers virkelighet. Et eksempel: I 2017 meldte Aftenposten at «Bjørn Kristian Svendsrud (FpU), Kristian Tonning Riise (Unge Høyre) og Tord Hustveit (Unge Venstre) mener det har tatt altfor lang tid å fjerne sexkjøpsloven.»

De tre ungdomspartilederne etterlyste offentlige bordeller a la attenhundretallet. Liberalisme over stokk og stein og ødelagte medmennesker, altså. Opp mot dette setter vi på venstresida solidaritet og kamp mot den kriminelle produksjonsmåten som heter kapitalisme.