KRONIKK: Hvem vil inn i et yrke hvor du ofte havner i sam­funnets offent­lige gape­stokk? Lærer­mangelen vil ikke for­svinne ved å alene endre utdannings­løpet. Holdning­ene i sam­funnet må også endres.

Det er vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake. Forstår regjeringen fullt ut hvor man egentlig bør ta i et tak? spør lærer Karoline Rage.

Karoline Rage Lærer og masterstudent i medier og kommunikasjon

«Norges viktigste jobb», er det noen som kaller det, læreryrket. Yrket hvor du utdanner og danner unge lovende til å ta det store skrittet inn i voksenverdenen på en god måte. Utvikling av mennesker, fremtidens mennesker, som skal drive kunnskapssamfunnet Norge opp og frem, når vi selv for lengst har inntatt den forslitte lenestolen med høreapparatet i øret og en skål Fruktnøtt på bordet. Da gjenstår det bare å håpe på det beste.

Jeg er en av disse. De såkalte superheltene, bare i nyutdannet versjon. Men her en dag fikk jeg igjen påpekt hvordan holdningene ofte kan være. Jeg satt i en saklig og hyggelig diskusjon med en av mine venner hvor det så vakkert ble påpekt: «Men du kan jo ikke bli lærer du. Du er jo så god på å formidle, du må bli noe større!»

Større. Hva er større enn å utdanne fremtidens Norge?

Mørketiden som venter

Hva om fremtidens ledere, problemløsere, pleiere og praktikere ikke får den utdanningen de trenger? Det er nemlig det som står på spill når Statistisk sentralbyrå (SSB) varsler at vi innen 2040 vil ha en mangel på omtrent 4700 lærere i grunnskolen. Hvordan har vi planer om å sikre Norges fremtid om vi ikke har nok fagutdannede lærere som kan utføre mandatet?

Solberg-regjeringen tok saken på alvor og satte i verk flere administrative tiltak. Den ønsker å heve kompetansen til lærerne og sørge for at elevene skal få kvalifiserte lærere i alle fag. Med denne satsingen er blant annet utdanningen endret til å bli en integrert femårig master, og det ble innført minstekarakterkrav i matematikk og delvis sletting av studielån.

Effekten av endringenes har uteblitt. Eller har den muligens blitt det motsatte av intensjonen? For færre søker seg nå til lærerstudiet.

Enveisbillett ut av skolen

Hva med den ene tredelen av alle utdannede lærere som velger å jobbe i andre sektorer enn i skolen? Statistikk fra SSB viser til at det er vanligere å forsvinne fra læreryrket enn hva det er å komme tilbake. Jeg stiller meg spørsmålet om regjeringen fullt ut forstår hvor man egentlig bør ta i et tak.

Jeg skjønner nemlig denne ene tredelen som velger å finne seg en jobb utenfor skolen. Arbeidet som venter meg vil fremme et daglig behov for meditasjon gjennom en hverdag hvor en stadig får nye ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Disse skal balanseres inn i en jobb vi allerede ikke har nok tid til å utføre med selvrespekten i behold. Daglig går lærere hjem med dårlig samvittighet for elevene en ikke får sett, fulgt opp eller tilrettelagt for, og vi legger inn lange kveldstimer for å få dagene til å gå rundt.

På toppen av alt må lærer godta en konsekvent strøm av tilbakemeldinger fra elever, foreldre og politikere, hvor de får passet påskrevet om hvor lite de strekker til, hvor dårlige resultater de leverer og i hvilken grad de ikke tjener samfunnet godt nok.

Steffen Handal, mannen med lærerne i ryggen, Utdanningsforbundets leder, roper et rungende varsku når han bekrefter tilstandene.

Når var det sist vi fikk høre politikerne ta opp hvilken god jobb lærerne gjør for samfunnet, i stedet for hvilke resultat de burde oppnå? Uten en anerkjennelse fra samfunnet vil livsgnisten til slutt gå ut av de stadig krigende pedagogene, og flere vil kaste inn håndkleet.

De orker ikke mer. Hadde du?

Har staten alene ansvaret?

Jeg tror flere trenger å jobbe med hvordan en tenker og snakker om lærerjobben, – og, med risiko for å skyte meg selv i foten, har lærerne trolig også en jobb å gjøre. På spiserommet, med kaffekoppen vi selv betaler i hånden, sutrer vi om hvordan samfunnet behandler oss og hvordan ingen ser arbeidet vi gjør. Resultatet blir trolig at flere, mer enn hva de liker å innrømme, lar seg lene noe tilbake i forventningene. De lar anklagene bli riktige ved å «snu på bunken» for hvert kull, i stedet for å motbevise kritikerne. De gidder gjerne ikke å kjempe imot fordommene lenger. Men blir det riktig?

Mer enn endringer i utdanningsløpet

Jeg tror at flere hadde hatt lyst til å bli lærere, trivdes som lærere og forblitt lærere, dersom holdningene til yrket hadde endret seg.

Det er ingen tvil om at de store søkermassene går til de mest respekterte yrkene. Som ung og fri kan en, med de rette karakterene og den gode stå-på-viljen, i dagens Norge bli nesten hva en vil. Lærerutdanningen burde stå på denne listen, men det gjør den ikke. Men kunne den kanskje gjort det om vi hadde endret hvordan vi forholder oss til jobben vi gjør?

En endring i søkermassene og holdningene til yrket kunne trolig også hatt positive effekter på resultatet til lærerne. Alle vet at en selv ønsker å gjøre en god jobb dersom noen viser tiltro og støtte til at du kan gjøre det. Med en økt opplevelse av respekt ville trolig også motivasjon og trivsel økt, noe som igjen kunne forebygget den ekstreme «utvandringen» yrket opplever.

Hvis en faktisk ønsker å løse lærerkrisen, må en tenke lenger enn til organisatoriske endringer i utdannelsen.

Dere forteller meg at jeg som lærer er en super­helt. Men jeg tror ikke helt på dere.