Virkeligheten er at fastlegekrisen øker

DEBATT: Bent Høie vil bli husket som helseministeren som kjørte Norges billigste, mest populære og rettferdige helsetjeneste, fastlegeordningen, i grøfta.

– Det er åpenbart at kompetansen i Helse- og Omsorgsdepartementet har vært mangelfull i mange år, skriver Arnulf Heimdal og Ivar Thomsen.

Arnulf Heimdal Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Oslo

Ivar Thomsen Pensjonert fastlege, spesialist i allmennmedisin, Stavanger

Bent Høie har nå fremført sitt budskap om regjeringens nye handlingsplan for fastlegeordningen i over ett år, nå sist under Arendalsuka. Denne planen skal angivelig redde fastlegeordningen.

Virkeligheten er at krisen øker på, med stadig flere ledige fastlegestillinger og flere pasienter som står uten fastlege. Det nye er at også flere byer opplever dette, og at erfarne fastleger ikke lenger får unge til å overta. Bent Høie kan nå bare dra til Grimstad for å se et eksempel.

Med flere faglig svake helseministere på rad har dette gått veldig galt.

Forfallet startet før Høie

Bent Høie og hans mannskap har hatt ansvar for fastlegeordningen i åtte år. Dette er åtte tapte år for fastlegeordningen, da ingenting vesentlig er gjort for å redde denne. Forfallet startet imidlertid før Høie ble ansvarlig helseminister. Årsaken er uklar, men det er åpenbart at kompetansen i

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har vært mangelfull i mange år.

Bent Høie sin stadige repetisjon av redningsplanen gjør nå situasjonen verre. Han viser unge leger og andre en forvaltning og en politiker som ikke tar situasjonen på alvor. Dermed øker nå mistilliten til de ansvarlige, og gjør at snart ingen unge leger våger å satse på en fremtid som fastlege.

Vi anbefaler Bent Høie også å gi seg med denne stadige repetisjonen av en utilstrekkelig plan. For å bli troverdig må han heller begynne med å fortelle innbyggerne i Grimstad og andre steder hva som i virkeligheten skal til for at de skal få nok fastleger. Om Bent Høie og HOD ikke forstår dette

selv, finnes det mange som står midt i problemene som kan hjelpe til.

Fare for tap av liv og helse

Bent Høie vil bli husket som helseministeren som kjørte Norges billigste, mest populære og rettferdige helsetjeneste, fastlegeordningen, i grøfta. Dette er svært trist for befolkningen med økende fare for tap av liv og helse. Trist også for kommunene som får stadig økte vikarutgifter, og

trist for sykehusene som kommer til å få økt pågang og lengre ventetid.

Dermed får Norge et dyrere, mer urettferdig og dårligere helsetilbud fremover. Det er også trist for Bent Høie, som ufrivillig vil ende opp som Norges hittil dyreste helseminister.