USA og Nato har skylden for Ukraina-krigen

DEBATT: Harald Birkevold hevder at skylden for Ukraina-krigen ligger på Putin og ingen andre. Det er en altfor enkel påstand som ikke holder vann.

Krigen i Ukraina har vært varslet lenge, hevder innsenderen.

Debattinnlegg

Thor Krefting Nissen Oslo

I 1995 advarte nåværende CIA-sjef William Burns som da var Moskva-ambassadør president Bill Clinton om farene ved en utvidelse av Nato med Ukraina og Georgia. Den samme advarselen ble gjengitt av senere Moskva-ambassadør Jack Matlock. I 1990-årene advarte flere fremtredende utenrikspolitiske eksperter som George Kennan, Paul Nitze, Richard Pipes, senator Sam Nunn, senator Daniel Patrick Moynihan, John Mearsheimer, Henry Kissinger og Robert McNamara om farene for en krig med Russland ved en utvidelse av Nato med Ukraina.

Birkevolds krevende bevisførsel

Jeg tror det skal bli særdeles vanskelig for Birkevold å hevde med troverdighet at dette er en gjeng med venstreorienterte konspiratoriske rabulister. I 2008 da William Burns på nytt var Moskva-ambassadør skrev han et memorandum til utenriksminister Condoleezza Rice der han advarte på det aller sterkeste mot dette presset for å få Ukraina inn i Nato da det var en lysende rød strek for hele den russiske politiske eliten og ville føre til krig. Dette memorandumet ble avslørt av Wikileaks og ligger åpent på nettet.

Alle presidenter og Nato-ledere har derfor visst om disse advarslene og at et så aktivt press for et medlemskap for Ukraina i Nato ville føre til krig. Likevel har man ignorert alle advarsler. Denne krigen har derfor vært provosert frem og ønsket av USA og Nato. Verken USA eller Nato hadde noe som helst ønske om å legge to pinner i kors for å komme Russlands sikkerhetskrav i møte og dermed forhindre krigen. Hvis Ukraina hadde blitt medlem av Nato kunne vi sett en enda verre krig da USA og Nato ville sette opp baser i Ukraina med atomvåpen. Da bør man kanskje tenke seg hvordan USA hadde reagert hvis Canada og Mexico hadde inngått en forsvarsavtale med Russland, og Russland hadde anlagt militærbaser der med atomvåpen.

Blodtapper Russland

President Joe Biden og hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan sier i klartekst at de ønsker å forlenge denne krigen så lenge som mulig for å blodtappe Russland mest mulig politisk, økonomisk og militært. En eventuell fredsavtale mellom Ukraina og Russland vil aldri bli akseptert hvis ikke USA bestemmer betingelsene. De militær-industrielle interessene har fått sin krig, og gnir seg i hendene når de nå kan tjene titalls milliarder. Lengre går ikke USA og Natos syn på demokrati og menneskerettigheter.

