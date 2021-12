Hvem ser den jobben jeg har gjort i 34 år?

DEBATT: Etter å ha opplevd å bli redd for å ha gitt feil medisin til feil barn, innså jeg at uansett hvor mye en sier ifra og uansett hvor mye vi får å gjøre, så blir vi ikke hørt.

«Det er mange tårer som er og blir felt fordi en vet at en ikke har klart å gjøre en god nok jobb», skriver Liv Tone Sæstad Kristensen.

Liv Tone Sæstad Kristensen Hafrsfjord

Etter å ha hørt flere av pressekonferansene om nasjonale tiltak i forhold til korona, så gjør jeg mine tanker og minnes mine 34 år som sykepleier. 24 år av disse som spesialsykepleier i barn. Jeg har jobbet 22 år på to forskjellige barneavdelinger og ikke hatt noen lange permisjoner i løpet av denne tiden. Vinteren 2012 var et krevende RS-virus år, mange små syke å passe på og ellers alle barna ved infeksjonsposten og kreftavdelingen.

Mye ansvar, lite personale ... men ... vi klarer det jo. Nattevakter der vi ikke fikk gått på do eller tatt noe å spise før dagvaktene kom og avløste oss om morgenen. Vi visste at vi gikk hjem fra en full avdeling, og måtte sove fordi neste natt kom jo ikke til å bli noe bedre. Vi følte med dem som kom på dagvakt, de hadde mye å overta.

Strekker ikke til

Det er mange tårer som er og blir felt fordi en vet at en ikke har klart å gjøre en god nok jobb, vet at det ligger mange på rommene som trenger oss, og vi strekker ikke til. Vet at det blir spurt om vi kan jobbe ekstra og yte litt mer i travle perioder, for det går jo over. Vet at jeg og mange med meg har grudd oss og grått mang en tåre før døren inn til sykehuset åpnes, hva møter en i dag? Kan dette bli noe verre?

Etter å ha opplevd å bli redd for å ha gitt feil medisin til feil barn, innså jeg at uansett hvor mye en sier ifra og uansett hvor mye vi får å gjøre, så blir vi ikke hørt. Så sommeren 2012 fikk jeg nok. Sa opp min jobb, og den dagen jeg gikk ut av avdelingen så jeg meg aldri tilbake.

Trist, fordi dette hadde vært mitt «hjertebarn» i nesten 22 år. Som singel ble barneavdelingen en stor del av livet mitt.

Gitt alt og «tapt»

Trist, fordi det er mange som sier ifra, går lei, møter veggen og som meg bytter jobb. På den første pressekonferansen som regjeringen hadde i forhold til korona sies det at helsevesenet er «bunnsolid og rustet til kriser og press på kapasitet.» Jeg har jobbet i det helsevesenet, gitt alt og «tapt».

Trist, fordi vi «klarer det jo alltid». Vi hjelper hverandre, og vil som sykepleiere gjøre det beste for de pasientene vi skal ta vare på. Derfor «ser» ikke ledelsen på toppen hvordan vi har det. Vi prøver å si ifra, men det kommer ikke dit det skal.

Burde tent store bål

Kjære, kjære dere mine medkollegaer. Jeg er med dere alle rundt om der dere er, vi gikk ut og klappet for helsearbeidere da koronaen var på det verste ... vi burde nå tent store bål, skreket høyt og fått lov til å holde en liten tale for både statsminister og direktører. Vi kunne ha skrevet bøker alle sammen. Alle mennesker vi har møtt og alle vakter vi har hatt. Opplevd både glede og sorg. Det preger livet vi lever.

Jeg begynte å jobbe i kommunen på en avlastningsbolig for barn, og har hatt det som «plommen i egget». Men nå etter et langt arbeidsliv med mye gåing, bæring og løfting ser det ut som om helsen sier stopp. Jeg klarer ikke å gjøre jobben min som jeg elsker.

Hvem ser den jobben jeg har gjort i 34 år? Hva er forandret? Jo, mye teknisk er kommet og en må bare følge med, en er jo i 2021. Men når en hører og leser om hvordan det er på sykehusene rundt omkring, så lurer jeg på hva som er forandret.