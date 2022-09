Venstre har kuttet ferjeprisene, regjeringen driver ferjelotto

DEBATT: I et leserinnlegg denne uka kom Ap og Sp med en rekke uriktige påstander av Venstre og vår politikk. Etter å ha sett en økning over tid på flere ferjesamband så har politikere i flere partier arbeidet med å redusere ferjeprisene de siste årene.

Kjartan Alexander Lunde Leder, Rogaland Venstre

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslo den blågrønne regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre å halvere ferjeprisene i løpet av de neste årene. Etter at regjeringen hadde forhandlet med Frp ble det vedtatt å kutte ferjeprisene med 25 prosent fra 1. juli 2021.

Ap og Sp skryter av at de kuttet prisen med 30 prosent 1. januar 2022, sammenlignet med 1. januar ett år tidligere. Men da har de hoppet glatt over at Høyre, Frp, KrF og Venstre kuttet prisen med 25 av disse prosentene i sine budsjetter. I tillegg økte Ap/Sp-regjeringen momsen fra 6 til 12 prosent på ferjeprisene. Så skryteeksempelet var ikke et reelt kutt. I realiteten prøver Ap og Sp å ta æren for noe som skjedde før de kom inn i regjeringskontorene.

Skuffelse på Kvitsøy

Samtidig har Ap/Sp-regjeringen med brask og bram lansert at de skal ha gratis ferjer i Rogaland. De har lovet gratis ferjer til en rekke øyer og skapt høye forventninger. Tilbake står nå skuffede innbyggere på Kvitsøy. Og innbyggere på Vassøy og Røvær har stilt spørsmål ved om de noen gang vil få reduserte priser eller gratis ferje?

Det er blitt lovet gratis ferjer i Finnøysambandet, men fylkesdirektøren avslørte nylig at regjeringen kun har bevilget halvparten av pengene som trengs for at det skal være mulig med gratis ferjer i Finnøysambandet i 2023. Dersom ikke regjeringen fikser dette, så risikeres det nå at gratisperioden som starter 28. september plutselig er slutt ved utgangen av 2022. Det er svært uheldig at regjeringen lover noe, skaper en forventning og deretter ikke følger opp med penger.

Noen får, andre ikke

Venstre har påpekt at det er urettferdig at noen nå får gratis ferje, mens andre ikke får noen endring. Dette kunne enkelt vært ordnet ved å redusere prisene på alle rutene og for alle øyene. Istedenfor sitter Ap og Sp nå i regjeringskontorene i Oslo og virker som de spiller en form for lotto. Hvor skal det komme gratis ferje, skal det følge penger med, eller skal det kun lages et tomt medieutspill?

Venstre ønsker likebehandling av øyene i fylket vårt. I tillegg er det viktig å ha forutsigbarhet for beboerne og næringslivet. Det er bakgrunnen for at vi luftet våre bekymringer i fylkesutvalget. Framover skal vi fortsette å kjempe for gode vilkår og forutsigbarhet for alle innbyggerne i fylket vårt.

