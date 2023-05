Nei til oppheving av sexkjøpslova

DEBATT: Då Stortinget vedtok forbodet mot kjøp av seksuelle tenester frå vaksne i 2008, var formålet å ramma kjøp frå ofre for menneskehandel og å svekka rekrutteringa av nye kundar.

«Norge, saman med Island og Sverige, er dei landa i Norden som har vedtatt eit forbod mot kjøp av seksuelle tenester frå vaksne», skriv Solfrid Heskestad.

Solfrid Heskestad Kvinnegruppa Ottar

19. desember 2022 blei NOU 2022:21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten lagt fram. Mandatet for straffelovsrådet var å «utforme en regulering som samlet sett ivaretar straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, herunder bestemmelsen om voldtekt».

Kven hadde trudd at mandatet til straffelovsrådet også omfatta at sexkjøpsloven, altså Straffelova paragraf 316 om kjøp av seksuelle tenester frå vaksne? Dette var ikkje mandatet frå den nye regjeringa som blei vedtatt i møte på Granavollen.

Noko som også er merkeleg er alderssamansetningen. Alle medlemmene i rådet er over 50 år gamle, kanskje bortsett frå ein politimann me ikkje veit alderen på. Det mest overraskande er at kriminologen May-Len Skilbrei, som i mange år har fronta aksjonen for å få opphevd sexkjøpsloven, blei medlem i rådet frå 2021. I vår var det mange kritiske innlegg i pressa, særleg i avisa Klassekampen, og Skilbrei kritiserte Klassekampen for å vera partisk.

Norge er konvensjonsmedlem og det forpliktar.

Straffelovsrådet sitt overordna verdi er «selvbestemmelsesretten», og rådet meiner at denne verdien skal vera førande: «Vernet av borgernes rett til seksuell selvbestemmelse er den sentrale interessen som kriminalisering av seksuallovbrudd må vurderes ut i fra…».

Men etter vår meining er denne overordna verdien ein veldig forenkling av spørsmålet. Då Stortinget vedtok forbodet mot kjøp av seksuelle tenester frå vaksne i 2008, var formålet å ramma kjøp frå ofre for menneskehandel og å svekka rekrutteringa av nye kundar.

Straffelovsrådet definerer sal av seksuelle tenester som frivillig sex mellom vaksne personar. Straffelovsrådet meiner at sexkjøpsloven «går uforholdsmessig langt i den enkeltes rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet» og at «prostituerte blir urettferdig plaget og traumatisert på grunn av dagens lovgivning». Kvinnegruppa Ottar har gong på gong kravd at politiet og andre instansar skal gi prostituerte hjelp til å koma ut av dette skadelege handlingsmønsteret.

Norge, saman med Island og Sverige, er dei landa i Norden som har vedtatt eit forbod mot kjøp av seksuelle tenester frå vaksne, og ein slik politikk blir kalla «The Nordic Model». Sverige var først ute, og mange land blei inspirert. Nå har mellom anna Canada, Irland, Island og Frankrike vedtatt ein slik lov, og Spania diskuterer om dei skal gjera det same.

Norge har forpliktingar

Det kan nemnast at FNs kvinnekonvensjon, artikkel 6, forpliktar alle konvensjonspartar «til å treffe alle tenelige tiltak, herunder tiltak i lovs form, for å gjøre ende på enhver form for handel med kvinner og utnyttelse av kvinneprostitusjon». Norge er konvensjonsmedlem og det forpliktar.

Til slutt: Alt som stikk kjeppar i hjula for horekundar, hallikar og menneskehandlarar, er positivt. Det er heilt sikkert at oppheving av sexkjøpslova vil verka negativt for alle kvinner sin status i samfunnet, blant anna fordi menn blir fortalt at likeverd ikkje gjeld for alle.