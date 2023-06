Gratis kollektiv­transport: Utfordringer og muligheter

DEBATT: Gjennom grundig evaluering av økonomi, reisendes behov – og med regionalt samarbeid – kan vi få en unik mulighet til å utvikle et kollektivsystem som imøtekommer alle behov.

«Vi må sørge for at vi tar de nødvendige skrittene for å evaluere kostnadene og fordelene grundig», skriver Mehryar Nasseri.

Mehryar Nasseri Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Beslutningen om å inn­føre gratis kollektiv­transport for innbyggere av Stavanger kommune fra 1. juli har virkelig skapt en bølge av over­raskelse.

Mange går rundt med et forvirret uttrykk i ansiktet og prøver å finne ut om det hele bare er et snedig triks for å få stemmer før kommunevalget. Men her er det viktig å bevare tilliten til våre dyrebare politikere. Ja, de samme politikerne som alltid har vår beste interesse i tankene, spesielt når det er valgtid.

Vi har alle hørt historien før. Politiske beslutninger som plutselig dukker opp like før valget, og man begynner å lure på om det er mer valgflesk enn reell politikk. Men denne gangen er det annerledes, for denne gangen snakker vi om gratis kollektivtransport. Hva kan være mer fantastisk enn å kunne hoppe på en buss eller et tog uten å måtte blakke seg på en billett? Det er som om himmelen har åpnet seg og sendt en gavepakke i form av offentlig transport uten kostnad.

Men vent litt, kanskje vi bør tråkke på bremsene og reflektere over det som skjer her. Er det virkelig så fantastisk som det høres ut? Er gratis kollektivtransport en god og gjennomtenkt løsning? Det er på tide å ta frem lupe og forstørre bildet litt.

Kanskje vi må gjøre kollektivtransporten

så attraktiv og praktisk at den faktisk

konkurrerer med bilen.

Er det verdt pengene?

La oss snakke om finansiering. Å tilby gratis kollektivtransport er ikke akkurat gratis i seg selv. Det er en kostnad knyttet til dette eventyret, og den har en prislapp på rundt 200 millioner kroner per år. Nå, før vi kaster oss hodestups inn i denne nye verden av gratis reiser, bør vi kanskje se nærmere på om det er verdt pengene. Hva om vi kunne bruke de pengene til å forbedre eksisterende kollektivtilbud? Kanskje det ville være bedre å investere i infrastruktur og hyppighet i avgangene. For la oss være ærlige, hvis transporttilbudet fortsatt er upålitelig og sjeldent, er det ikke akkurat en attraktiv løsning for folk flest, selv om det er gratis.

Og hva med bilistene? Vi kan ikke ignorere dem. Selv om kollektivtransporten er gratis, er det ikke sikkert at folk vil forlate sin kjære bil i garasjen. Beviset er klart som dagen. Det er ikke prisen på en bussbillett som holder folk i bilen. Nei, det er billens bekvemmelighet og fleksibilitet som er den virkelige lokkematen.

Så kanskje vi må tenke litt utenfor boksen her. Kanskje vi må gjøre kollektivtransporten så attraktiv og praktisk at den faktisk konkurrerer med bilen. Det vil si å forbedre ruteplanleggingen, øke hyppigheten og sørge for at bussene faktisk kommer når de skal. Da, og bare da, kan vi snakke om å tiltrekke oss flere passasjerer.

Og vi kan ikke glemme resten av fylket. Stavanger er ikke alene i denne transportverdenen. Hvis vi virkelig vil ha en sømløs transportopplevelse, må vi samarbeide med andre kommuner og se på en regional løsning. Hvis Stavanger innfører gratis kollektivtransport, men nabokommunene ikke følger etter, vil det bare skape forvirring og kaos. Så la oss få med alle om bord og sørge for at vi har et koordinert og helhetlig transportsystem.

Alt i alt er gratis kollektivtransport i Stavanger en tiltalende idé, men slik det blir presentert nå, er den ikke økonomisk levedyktig på lang sikt. Vi må være realistiske når det gjelder de økonomiske aspektene ved dette tiltaket og nøye vurdere hvordan det over tid kan opprettholdes på en bærekraftig måte. Vi må sørge for at vi tar de nødvendige skrittene for å evaluere kostnadene og fordelene grundig. Vi må være sikre på at dette ikke bare er et politisk triks for å få stemmer, men en reell og gjennomtenkt strategi for å forbedre transporten i byen vår.

Unik mulighet

Gjennom grundig økonomisk evaluering, vurdering av kost-nytte-forholdet og hensyntagen til passasjerers, bilisters og andre reisendes behov, samt etablering av et sterkt regionalt samarbeid, har vi en unik mulighet til å utvikle et omfattende kollektivtransportsystem som imøtekommer alle behov. Det vil føre oss mot et mer effektivt, tilgjengelig og bærekraftig transportsystem som vil berike vår region og gjøre hverdagen enklere for alle.