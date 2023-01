Gje dei tid til sorg!

DEBATT: No er det på tide at Norge følger etter Danmark og innfører sorg­permisjon.

Rogaland KrF ønsker ei meir presis og fleksibel ordning som gjev dei som treng det, meir tid til tilarbeiding av sorga, og dessutan førebyggje at sorga kan utvikle seg til sjukdom.

Anne Kristin Bruns 1. kandidat, Rogaland KrF

Slik det er i Norge i dag, blir sorg gjort til sjukdom gjennom sjukmelding fordi det ikkje er ei passande ordning eller diagnose. Difor vil KrF arbeide for innføring av sorgpermisjon slik at ein ikkje set feil diagnose på menneske som er i sorg.

Ved innføring av sorgmelding blir sorga si smerte og dei fysiske og psykiske reaksjonane meir synlege.

Sorg og sorgprosess er individuelt, og sorg går i bølger. For nokre kan det vere naturleg å gå tilbake til jobb etter forholdsvis kort tid, medan andre treng meir tid. Arbeidsmiljølova regulere ikkje retten til lønna eller ulønt arbeid i samanheng med dødsfall i nær familie. Ved innføring av sorgmelding blir sorga si smerte og dei fysiske og psykiske reaksjonane meir synlege. Ei sorgmelding vil gi ei anerkjenning av at sorgreaksjonar kan gjere ein midlertidig arbeidsudyktig.

I dag er det slik at når ein mister eit barn eller nære pårørande og treng ei sjukmelding, får ein vanlegvis ein psykiatrisk diagnose fordi desse gjev rett til sjukepengar. Det gjev eit uriktig bilete av situasjonen, og gjer at ein set ein ufullstendig diagnose. NRK løfta nyleg problemstillinga der ein viser til at i ytste konsekvens ser vi at dette kan føre til at ein ikkje får teikna livsskadeforsikring.

Rogaland KrF ønsker ei meir presis og fleksibel ordning som gjev dei som treng det, meir tid til tilarbeiding av sorga, og dessutan førebyggje at sorga kan utvikle seg til sjukdom. Kostnadane med sorgpermisjon vil ikkje nødvendigvis gje auka utgifter til staten sidan mange allereie er sjukmelde, men med «feil diagnose».

I januar 2021 innførte Danmark sorgpermisjon, der foreldre som mister barn får rett til full lønn inntil 26 veker etter dødsfallet. Både mor og far/partnar som har mista barn etter veke 22 i svangerskapet og opp til 18 år, rett til sorgpermisjon. Også i Sverige og Finland har etterlatne fått foreldre-permisjonsordningar som gjev rett til (full) lønn for ei periode etter tapet til begge foreldra.