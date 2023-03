Ti ting alle ungdommer bør få vite

DEBATT: De unge bør senke skuldrene. Det er ikke livsviktig verken med karakterer eller skolevalg. Har du det litt tøft nå, kan det gi deg nyttig ballast for resten av livet.

Du kommer sannsynligvis ikke til å finne mening på Tiktok eller Snap. For å finne mening må du tørre å snakke med noen, gjøre noe for noen.

Siri Abrahamsen Empati-trener og gründer av Gleding

Det er altså ikke livsviktig hvilken videregående skole du søker på, eller hvilke karakterer du får. Du kan alltids ta ting om igjen, eller gi deg selv nye muligheter. Jeg kan ikke huske sist karakterene mine fra skolen hadde betydning. Jeg har en 2’er på vitnemålet fra videregående. Det har ikke hindret meg noe som helst.

Føler du deg utenfor? At du ikke passer helt inn. Jeg fikk min første nære venn da jeg var 17 år og det var ikke på skolen. 20 år senere ser jeg hvor mye drivkraft det har gitt meg. Det er mye som kan gå bra, selv om det er krevende når vi står i det.

Du trenger ikke få til alt alene. Det er alltid noen som vil bidra og kan hjelpe. Av og til må du bare lete litt. Samtidig kan det være fint å se at du betyr noe for andre. Kanskje du kan være frivillig i Røde Kors, den lokale fritidsklubben eller en organisasjon som gjør verden bedre? Når du ser hva andre har av utfordringer, ser du lettere hva du kan bidra med ved å være et medmenneske. Du kommer sannsynligvis ikke til å finne mening på Tiktok eller Snap. For å finne mening må du tørre å snakke med noen, gjøre noe for noen.

Ta styring over tiden

Selv om de voksne rundt deg kanskje stresser og kaver, trenger ikke voksenlivet å bli negativt stress. Du kan ha mindre ting, bo et sted det er rimeligere, du kan skape deg et liv uten masse lån, tidsklemme og forpliktelser. Alle disse systemene våre menneskeskapt; det betyr at vi også kan endre dem. Hva syns du skulle vært annerledes? Bruk stemmen din! Hva gjør deg opprørt? Hva syns du er urettferdig? Hva vil du kjempe for å beskytte, bevare eller endre? Finn en sak du brenner for og engasjer deg. Sinne kan være kjempenyttig for å finne ut hva som betyr noe for oss.

Hva finnes i livet ditt som du er glad for? Hva har du som andre drømmer om? Hva har vært det beste med dagen din i dag? Hvem gjorde en forskjell for deg? Vær litt obs på å stille spørsmål til hjernen som retter blikket på det du har, ikke bare alt du skulle ønske du hadde. Dette kan trenes på – og etter hvert så legger du merke til mer og mer gode ting i livet.

Det er så ofte vi kan føle at vi er de eneste i verden som sliter med det ene eller det andre, men vit at absolutt alle mennesker opplever usikkerhet, smerte og hard jobbing. Vi kjenner på vanskelige følelser alle sammen. Det betyr ikke at det du syns er vanskelig ikke er viktig, det betyr bare at du ikke er alene.

Samtalen i hodet ditt som er litt sånn: Liker de andre meg? Var jeg god nok nå? Syns de andre jeg var teit når jeg sa det? Kommer denne videoen til å få noen likes? Bør jeg slette den? Disse spørsmålene stiller jeg meg selv helt automatisk selv om jeg er 37.

Gå i skogen, grav i jorden

Gi gode klemmer, hold hender, vær i kontakt med noe som lever. Gå i skogen, bad i havet, grav i jorden, ta vare på planter, dyrk blomster, lag mat. Det er mye helse i naturen – og i å være aktiv. Det trenger heller ikke ha noe annet mål enn at det gir oss en opplevelse av at vi er en del av noe større, det gir oss andre perspektiver og gjerne en god dose mening.

Denne gjør kanskje litt vondt men er så ufattelig viktig: alt blir ikke bra. Ikke samtidig. Livet har utfordringer til oss. Men hver eneste dag kan vi finne gode øyeblikk; Ved å se opp, smile, si hei og sende en melding til noen du vet hadde blitt glad for å bli husket på.

Vi kan ikke skape et liv med bare behag og glede, men vi kan skape et liv med mening og tilhørighet, noe som gjør at vi lever livet sammen i gode og vonde dager.