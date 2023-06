Sponsorenes vidunderlige verden i Kåkå-Stavanger

KRONIKK: Ingen biter hånden som gir dem mat. Men er det kritiske søke­lyset helt slukket?

Kåkå Kverulantkatedralen (Kåkå) står bak de store festivalene Wonderful World og Kåkånomics.

Harald N. Røstvik Professor emeritus, UiS; arkitekt MNAL

UiS-professor Lene Myongs kronikk 10. juni, under overskriften «Den samme gjengen», viser at Wonderful World og Kåkå kan forbedres, men trenger motforestillinger.

I 2022 skrev Thomas Lauvdal ved UiS i innlegget «Kåkånomics mangler bærekraft»: «Støttet av finansformuer og bedriftssponsorer har man mobilisert en imponerende mengde eksperter, mediefolk og kommentatorer.» […] «Men leser man programmet, er det oppsiktsvekkende hvor liten plass naturmiljø og bærekraft har fått.»

Burde Kåkå diskutere hvor millionene fra sponsorene stammer fra – Skagenfondene og oljenæringen, grønnvaskende Equinor, samt Fritt Ord, som indirekte tjener på investeringer i Saudi-Arabia, hvor menneskerettigheter daglig brytes?

Verden vil nå 1,5 graders målet før 2027, ikke i 2100. IEA melder at solenergi nå er den energikilden det investeres mest i, mens Kåkå er støttet av Equinor. Mitt private arkiv, donert til Arkivverket, kan gi forskere svar på hvordan oljealderen bremset det grønne skiftet, et skifte som kunne akselerert hvis vi ikke hadde kost så tillitsfullt med oljeselskap med en annen agenda. Dette skriver også Eva Joly og Nina Witoszeks om i sin nye bok «Det blåøyde riket».

Nesten rørende naivt

I England har nesten alle kunst- og kulturorganisasjoner i klimaprotest kuttet oljesponsing. De mest aktive land i å åpne nye olje- og gassfelt er nå Russland, Brasil og Norge. I Norge har 14.000 medlemmer i 12 kunstorganisasjoners gjort det samme. Hvorfor ikke Kåkå?

Til Khrono fremhevet Reilstad 20. mai at UiS og rektor Klaus Mohn er festival-støttespillere: «I dag sit mellom anna UiS-rektor Klaus Mohn i redaksjonsrådet til Kåkånomics.» Mohn, tidligere sjeføkonom i Statoil (nå Equinor), deltok bl.a. på samme podium som Equinors nåværende sjeføkonom Eirik Wærness. Mohns kollega fra Handelshøgskolen ved UiS, professor Mari Rege, er medlem i Equinors bedriftsforsamling. Alt helt uproblematisk for Kåkå?

Aftenbladets rolle er også pussig med nåværende og pensjonerte journalister i programmet. Åtte rosende helsider før, under og etter Wonderful World, er gratisreklame for hundretusener. Men hva med den journalistiske, kritiske distansen?

«Stavanger var en konsensus by», sa Jan Inge Reilstad til Khrono 20. mai om grunnen til at han startet Kåkå og Wonderful World. «Var»? Er noe endret?

Kåkå har potensial, men sentrale tema utelates, og sponsorene slipper godt til i programmet. Det bygges opp en nesten rørende naiv forestilling om at all samtale fører til endring.

I Fritt Ords vedtekter står det: «Vårt fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og uredd bruk av det frie ord.» Vi trenger altså et uredd Kåkå – ikke en koseklubb.

Fritt Ords investeringer og støtte

Mens Jamal Khashoggi fremdeles var savnet, men ikke funnet, kom The Washington Post ut med denne siden.

Kåkå-sponsor Fritt Ord investerte i 2016 hele 31 millioner kroner i Norges mest kjente arkitektfirma, Snøhetta, og ble med 20 prosent nest største aksjonær i et firma med prosjekter i Saudi-Arabia, Russland og Kina, hvor ytringsfrihet knebles og menneskerettigheter brytes, i strid med Fritt Ords vedtekter. Halshoggingen av journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018 minnet oss om dette. Men den økonomiske avkastningen for Fritt Ord har vær god, ifølge direktør Knut Olav Åmås.

Kåkå har, ifølge Fritt Ords årsregnskaper, i 17 tildelinger siden 2018 mottatt 4,75 millioner kroner i støtte fra Fritt Ord, herav 3,2 millioner etter halshoggingen av Khashoggi. Daglig leder Jan Inge Reilstad har, i tillegg som privat søker, mottatt 465.000 kroner til fire prosjekter siden 2004.

Listen over journalister med Fritt Ord-støtte er lang. De er alle tause om hvor Fritt Ord investerer. Ingen biter hånden som gir dem mat. Er det kritiske søkelyset slukket og jobben overlatt til enkeltpersoner? Jeg skrev selv om Snøhetta, Fritt Ord og Saudi-Arabia i min bok «Corruption the Nobel Way» i 2015. [Fritt Ord ble medeier i Snøhetta først i 2016; red.mrk.]

I fjor sendte jeg en kronikk til Norsk Journalistlags tidsskrift Journalisten, og spurte: «Hvor er den kritiske pressen når det gjelder Fritt Ords investeringer?» Den ble refusert av redaktøren, men Klassekampen tok den som en lørdagskronikk.

Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås svarte at, ja, det var et «etisk dilemma» som han hadde påpekt overfor Snøhetta etter mordet på Khashoggi. Arkitektnytt intervjuet meg, og jeg skrev et innlegg med overskriften «Vi har etiske regler, men har vi moral?».

DN fulgte i D2 Magasinet opp med 11 siders reportasje. I Klassekampen listet jeg opp navnene på Fritt Ord-styrets medlemmer og påpekte dobbeltmoralen hos Anine Kierulf, Frank Rossavik, Bård Vegar Solhjell, Sigrunn Slapgard, Sylo Taraku, Grete Brochmann, Christian Bjelland og Knut Olav Åmås.

En uke senere opplyste styret at det hadde tenkt lenge og nå planla å selge seg ut av Snøhetta i løpet av 2023. [Det har Fritt Ord gjort; red.mrk.]

Andre, også Kåkå, kunne tatt den kampen mens Fritt Ord-millionene rant inn. I stedet «belønnes» direktør Åmås med flere sceneopptredener i sentrale programposter. Han får skinne. Indikerer det problematisk tette bånd og payback time?

– – –

– – –

