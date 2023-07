Equinor er på kollisjonskurs med staten

DEBATT: Equinors klimaplan og statens eierskapsmelding er på kollisjonskurs. Hvor lenge skal næringsminister Vestre la Equinor motarbeide regjeringens klima- og industripolitikk?

Equinor er milevis unna stien til nullutslipp, i skarp kontrast til kravene i eierskapsmeldingen.

Frode Pleym Leder i Greenpeace Norge

Ragnhild Waagaard Leder for klima- og energiteamet i WWF Verdens Naturfond

Debatt

I vinter banket Stortinget gjennom en ny eierskapsmelding for statlig eide selskaper. Her står det at regjeringen forventer at selskapene har strategier og utslippsrapporteringer i tråd med Parisavtalen og vitenskapsbaserte klimamål. I praksis betyr det at tiden for nye investeringer i olje og gass er over, og at fornybar energi må prioriteres.

Utregninger fra WWF viser at Equinor kan være innenfor en vitenskapsbasert utslippsbane dersom selskapet dropper leting etter olje og gass og utbygging av ny fossil infrastruktur.

WWF og Greenpeace ønsket å teste hvor villig Equinor er til å møte de nye kravene fra regjeringen, og sendte derfor inn et likelydende forslag til Equinors generalforsamling 10. mai. Vi ble svært overrasket over at styret i Equinor anbefalte aksjonærene å stemme imot forslaget.

Staten stemte mot forslaget på generalforsamlingen, men la samtidig ved en protokollførsel hvor de påpekte at Equinor må følge eierskapsmeldingens krav om vitenskapsbaserte klimamål, samt kutte utslipp i tråd med disse. Det er omtrent så langt staten kan gå for å støtte forslaget uten å uttrykke åpen mistillit til Equinors styre.

For oss virker det som at Equinor har en maktkamp mot regjeringen. Siden 10. mai har selskapet lagt havvindprosjektet Trollvind i skuffen. Samtidig kunne Panorama nyheter nylig varsle at Equinor nærmer seg å realisere et gigantisk nytt gassprosjekt i Tanzania.

Equinor er milevis unna stien til nullutslipp, i skarp kontrast til kravene i eierskapsmeldingen. I fjor var kun 0,13 prosent av energiproduksjonen deres fornybar, og mer enn tre fjerdedeler av investeringene deres er lovet bort til enda mer fossilt. Equinor har et svakt klimamål fullt av hull og mangler – som de likevel ikke er i nærheten av å nå.

Hittil har Equinor sviktet når det gjelder å være lydhøre for klimavitenskap og kunnskap om naturverdier.

Equinor har et egenkomponert klimamål om å forbedre sin såkalte «karbonintensitet» – utslipp per produsert enhet med energi. Slik kan Equinor fortsette å slippe ut enorme mengder klimagasser, og samtidig hevde de er på vei mot å nå målet sitt.

Til tross for Equinors egenrådighet har valgkomiteen nylig gått inn for gjenvalg av samtlige av Equinors styremedlemmer. Er det holdbart for næringsminister Jan Christian Vestre at styret gjør det motsatte av regjeringens uttalte politikk? Det er Vestres departement som forvalter statens eierskap, hele 67 prosent av selskapet.

Equinors mangelfulle klimaplan skaper ikke bare misnøye blant miljøaktivister. I forkant av Equinors generalforsamling gikk en stor gruppe investorer ut mot klimaplanen, og krevde statsministeren på banen. I et brev til Støre uttrykte Storebrand, KLP, Danske Bank og mange andre bekymringer for at klimaplanen kommer til kort.

Hittil har Equinor sviktet når det gjelder å være lydhøre for klimavitenskap og kunnskap om naturverdier. Nå virker det ikke som at Equinor-styret har tenkt å lytte til staten, Storebrand eller KLP heller.

Hva gjør Vestre i denne situasjonen? Vil han som majoritetseier la et Equinor-styre i opposisjon til regjeringens klimapolitikk bli sittende? Hvorfor skal staten være majoritetseier i et selskap som fortsetter å vedde på at vi ikke når klimamålene, bryter med eierskapsmeldingen og fortsetter å bidra til økte utslipp?

Vi heier på at Vestre vinner maktkampen med Equinor. Noen må i hvert fall sikre at Equinor styres i tråd med norsk vedtatt politikk.