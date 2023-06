Tenk om min fjord i Suldal hadde blitt øydelagt av Equinors giftige oljevatn

DEBATT: Fjordar er viktige både for folk og natur i Norge og for folk og natur i Danmark.

Så kvifor var eg villig til å sitje i over 69 timar på ein liten seglbåt med tre andre, berre for å stanse eit tankskip? skriv miljøaktivist Cinta Asmara Hondsmerk (i grøn jakke på båten)

Cinta Asmara Hondsmerk Oppvaksen i Suldal, busett i Oslo

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Søndag 18. Juni klokka 20.30 ankra eg og tre andre aktivistar seglbåten vår til eit tankskip ved Mongstad for å demonstrere mot Equinor sin eksport av giftig oljevatn til Danmark. Her blei me forankra fram til onsdag 21. Juni klokka 17.30, for da avslutta me blokaden på grunn av varsel om større regnbyer og tore. Me hadde totalt stansa transporten i 69 timar, og dersom situasjonen hadde tillat det hadde me blitt lenger.

Kvifor aksjonerer eg?

I staden for å kome med statistikk og rapportar og prakke på deg som les ein mengde fakta, ønsker eg å fortelje ei forteljing. Mi forteljing. Eg er ikkje norsk, ikkje ved blod i alle fall. Eg kjem frå Nederland, der havet og befolkninga er skilt frå kvarandre av diker, utan dikene hadde landet allereie ligge under vatn. Eg flytta til Norge som barn og som dei fleste som kjem hit, blei eg og familien min straks forelska i naturen.

Berre tanken på av at eg aldri kunne hatt den barndommen eg har hatt fordi Equinor hadde dumpa oljevatnet sitt der i 25 år, tre år lenger enn eg har levd, knuser hjartet mitt.

Me flytta til Erfjord, ei lita bygd i Suldal kommune. Her har me fleire fjordar, Bogsfjorden, Tyssefjorden og ikkje minst Erfjorden. Eg har hatt ein oppvekst som i stor grad har inkludert norsk hav og kyst, idyllisk natur og eit mangfald av liv rundt meg. På barneskulen hadde me fleire gongar havdagar. Dette var dagar der me gjekk ned til stranda, bada, lærte om dei ulike artene i fjorden vår, me køyrde båt og lærte om kor viktig det er å ta vare på fjorden.

Eg og vennene mine pla å køyre båt til nokre av øyene i fjorden, der nytte me fridommen utan vaksne. Dersom me var heldige var det niser i fjorden som sumde ved sida av båten vår. Tenk om fjorden som eg har vakse opp ved, bada i, køyrt båt på og utforska hadde blitt fylt med giftig avfallsvatn, i ei mengde som svarar til 48 olympiske svømmebasseng i året. Vatn som inneheld tjærestoff, tungmetall og evigvarande kjemikaliar. Vatn som sakte men sikkert hadde fjerna alt liv frå fjorden. Og dette hadde ikkje berre skjedd eit år, men i dei neste 25 åra.

Bildet viser ein Greenpeace-aksjon mot tankskipet Boyne som kjem til Danmark for å levera giftig oljevatn. Aktivistane held opp banner der dei krev at all dumping av giftig oljevatn i danske vatn opphøyrer.

Men, det er ikkje fjorden min det er snakk om nå, men eit havområde i Danmark som heiter Agersø Sund. Slik eg har vakse opp i Erfjord, har store delar av befolkninga der vakse opp med eit område fylt av liv og eit artsmangfald som lever saman i harmoni og balanse. I motsetning til fjorden min som berre er ein ordinær fjord, er området Agersø Sund eit område som er beskytta av Natura 2000. Dette er eit område som er heimen til fleire kritiske og sårbare artar. Artar som kanskje ikkje finst lenger fordi oljevatnet til Equinor sakte har tatt livet av dei.

Så kvifor var eg villig til å sitje i over 69 timar på ein liten seglbåt med tre andre, berre for å stanse eit tankskip? Hava våre og hava deira er ikkje ei søppeldunge, det er område som skal vere livskraftige og sunne. Berre tanken på av at eg aldri kunne hatt den barndommen eg har hatt fordi Equinor hadde dumpa oljevatnet sitt der i 25 år, tre år lenger enn eg har levd, knuser hjartet mitt.

Eg berre tenkjer på dei som bur der og har sett område som ei gong sprudla av liv, bli til ein gravplass for massedød. Me berre eksporterer problemet vårt til ein annan stad – der me ikkje blir haldne ansvarlege. Det skulle ikkje vore naudsynt at me drog med seglbåten for å stansa dei tankskipa, for Equinor burde ha slutta med denne skadelege eksporten for mange år sidan.

Det er på tide at Equinor tar ansvar for oljeavfallet dei genererer i Norge, slik at det følgjer dei juridiske tersklane som er sett. Dersom me ikkje har kapasitet, burde Equinor nedskalera produksjonen.