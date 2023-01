Et flott badeland vil forbli en drøm uten kommunesammenslåing

DEBATT: Hva skal vi la være å bygge i Stavanger for å ha råd til å bygge et badeland? Er det sykehjem, omsorgsboliger, bofellesskap, kommunale boliger, skoler, barnehager, andre idrettsanlegg eller hva?

Vi får aldri et skikkelig badeland i Stavanger uten at kommunene på Nord-Jæren slås sammen og bygger et felles anlegg.

Leif Høybakk Folkets Parti (FP)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I kommunestyremøtet den 23 januar i Stavanger gikk de fleste partier inn for nok en gang å utrede et badeanlegg. Da kommunedirektøren utredet et badeland i Jåttåvågen med 50 meter basseng og 10 meter stupetårn i 2018, lå kostnaden på 1,2 milliarder kroner. I Bergen skulle de bygge et badeland til 600 millioner kroner, men prislappen i 2014 kom på over 1 milliard. I Oslo har de nylig ferdigstilt et tilsvarende anlegg og prislappen ligger på rundt 1,5 milliard. Så det er grunn til å tro at et slikt badeland i byen vår kommer til å ligge i størrelsesorden 1 – 1,5 milliard kroner.

For det er realiteten at hvis kommunen skal bygge et badeland, vil noe annet måtte vike plass. Det vil også koste Stavanger kommune flere titalls millioner kroner hvert år å drifte når det står ferdig. Det vil også føre til at det blir mindre til noe annet.

Alle vil ha sitt eget

Hvis det var mulig å få til et folkebad hvor alle kommunene på Nord-Jæren gikk i sammen om dette og ble enige om et sted det skulle ligge, skulle jeg vært villig til å se på saken på en annen måte. Men Sola vil ha det i Sola, Sandnes vil bygge sitt eget, og Stavanger vil ha det i Stavanger. Det er liten sjanse for å få dette til som en ny folkehall og nok en grunn til at kommunene på Nord-Jæren burde vært slått sammen til en kommune, slik at dette kunne blitt sett på som et felles prosjekt for Nord-Jæren. Men akkurat nå er både kommunesammenslåing og et badeland fortsatt bare en drøm, og slik kommer det nok dessverre til å bli.

Historien startet vel for rundt 25 år siden hvor en ønsket å bygge et folkebad i Stavanger. Det har vært mange forslag og utredninger i perioden. I 2014 ble det foreslått et i Jåttåvågen. Utredning ble gjort og i 2018 kom man fram til at det ville ha en prislapp på over en milliard kroner. Tidligere lå det anslag på 700 millioner, og mellom 500 millioner til en milliard. Den endelige saksutredningen kom fram til 1,2 milliarder. Dette ble for dyrt og prosjektet ble ikke noe av.

Er tomten egnet?

I 2021 og 2022 vært det vært forslag og utredninger om et offentlig- privat samarbeid (OPS) hvor flere regnet på hva det ville koste å etablere et folkebad på Bekhuskaien, i Flintegata, i Paradis og i Hillevåg, men ingen av de private var villig til å ta kostnaden med å bygge et slikt uten store offentlige bidrag til bygging og drift.

Nå ønsker de fleste partiene på nytt et badeland i Jåttåvågen, men man ønsker ikke å si helt sikkert at det skal være et 50 meter basseng og et 10 meter stupetårn, selv om det er det de ønsker. Noen har gjort utregninger på at man kan få et badeanlegg i Jåttåvågen for 300 millioner kroner, men dette er da med et 25 meter basseng og 5 meter stupetårn. Det stilles også spørsmål om det i det hele tatt er mulig å få til et 50 meter basseng og et 10 meter stupetårn på den tomten.