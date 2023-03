Høyre er gjenkjennelig, det er ikke Ap

DEBATT: Si meg hvem du styrer sammen med, Dag Mossige, og jeg skal si deg hvem du er.

«Da Ap gikk i en radikal retning etterlot de seg et velgervakuum i sentrum av politikken», skriver Hard Olav Bastiansen.

Hard Olav Bastiansen Stavanger Høyre

Arbeiderpartiets gruppeleder i Stavanger Dag Mossige prøver seg med noen retoriske svingslag mot meg i et innlegg i Aftenbladet 18. mars, men bommer. Han går i rette med meg fordi jeg har hevdet at Ap i Stavanger (Aftenbladet 10. mars) har forlatt en sentrumsorientert posisjon og valgt en venstreradikal vei i samarbeid med sine helrøde alliansepartnere Rødt og SV og de rød-grønne MDG og Senterpartiet. (Sistnevnte parti vil han jo helst være foruten, i alle fall i regjeringen.) Men venstredreiningen er jo selve hovedprosjektet til Ap.

Kamp har erstattet konsensus i en by som tidligere var kjent for hva den fikk til gjennom brede kompromisser.

Brede kompromisser

Helt siden Ap’s Cecilie Bjelland gjorde det til sin misjon å kvitte seg med den konsensuskulturen som var Stavangers kjennemerke, har Ap valgt å fokusere på de ideologiske skillelinjene mellom partiene. Kamp har erstattet konsensus i en by som tidligere var kjent for hva den fikk til gjennom brede kompromisser. Høyre og Ap utgjorde et sentrumsorientert område i politikken og delte målsettingen om å finne løsninger som var til beste for byen. Vi skal ikke glemme at i åtte av de 24 årene Høyre styrte i Stavanger, var det i samarbeid med Ap.

Da Ap gikk i en radikal retning, etterlot de seg et velgervakuum i sentrum av politikken. Det er disse velgerne som nå i stor utstrekning sier at de vil stemme på Høyre neste gang. Høyre er gjenkjennelig, det er ikke Ap for de største velgergruppene. Mossige påstår at tiltakene regnbuekoalisjonen har gjennomført, er populære, men det er med skam å melde å trekke det litt langt. Meningsmålingene viser noe annet. De er et klart uttrykk for at velgerne er misfornøyde med det som har blitt gjennomført.

Høyre er ikke imot gratis SFO

Jeg skal ikke ta for meg alle vrengebildene Mossige lister opp som eksempler på Høyres politikk. Alle kan imøtegås med fakta. La meg likevel trekke frem ett; påstanden om at Høyre i Stavanger er mot gratis SFO. Høyre er ikke mot gratis SFO. Høyre er for gratis SFO, men det bør være for dem som trenger det mest. Så lenge kommunens pengesekk ikke er uuttømmelig er det bedre å bruke ressursene der behovet er størst. Forskjellen mellom Høyre og Ap i dette spørsmålet er at vi vil hjelpe dem som trenger det og ikke subsidiere de som har god nok råd til å betale selv, slik Ap vil.

Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk pekte nylig på at slik situasjonen nå er, kan bare et mirakel redde Ap fra å miste makten i Stavanger og en rekke andre byer (Aftenbladet 9. mars). Dette fikk Rødts Mímir Kristjánsson til å legge ut en melding på Facebook hvor han ubeskjedent tok på seg rollen som koalisjonens frelser: «Jeg kommer hjem på Islands nasjonaldag 17. juni og jobber fulltid i Stavanger frem til valget. Så der har du mirakelet ditt.». Partiet Rødt – som Støre ikke vil ta i med ildtang – skal altså redde valget for Ap i Stavanger!