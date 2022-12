En slåssende 12-åring viser at MyGames opplegg ikke er trygt

DEBATT: Det er trygt for barna. MyGame tar kontroll på privat strømming. Skal gjelde barn fra 15 år. Slik selges strømming fra MyGame og norske idrettsledere. Så får vi beviset for at dette ikke stemmer.

MyGame stopper ikke. Foreldrene må stoppe idrettsledere og MyGame ved å reservere barna mot å bli filmet. Bildet viser Harald Strømme i MyGame på Ullevaal stadion.

Endre Bendixen Juridisk rådgiver, Stine Sofies Stiftelse

Etter kort tid får vi se en slåssende 12 -åring i MyGames sendinger. Opptaket blir lagret hos MyGame i ukevis, slik at alle kan logge seg inn og se. Noen tar det opp via skjermopptak på mobil eller PC. De deler det på sosiale medier.

MyGame beklager. MyGame skal se på systemet. Setsaa som tidligere hevdet det er trygt sier nå at vanskelig å vurdere hvor grensen for enkelthendelser skal gå, og skylder på klubben. MyGame er business med sårbare barn som produkt. En milliardbedrift med store planer. 2000 robotkameraer. Over 50.000 kamper. Én kanal. Det vil bli flere barn som rammes. MyGame stopper ikke. Foreldrene må stoppe idrettsledere og MyGame ved å reservere barna mot å bli filmet. Følg oppskriften her.

Måten de går frem på får etter vårt syn selv FIFA-bossen i Qatar, Gianni Infantino, til å virke ærlig og redelig. MyGame driver etter vår mening bevisst feilinformasjon. De sier «dette er trygt», men MyGame lagrer alle opptak. Du kan logge deg inn og se. Alle med mobil og PC vet at man kan drive skjermopptak, og gjøre som man vil med opptaket. Det vet Setsaa også med sine 12 år i mobilmarkedet. Vi mener dette blir en kilde til mobbing og overgrep. Det andre vi mener det feilinformeres om er interessen. MyGame sier at strømming vil føre til «økt interesse» og flere medlemmer. De viser til hockeypresidentens frie tanker om økte medlemstall. De holder skjult at dette har sunket i innebandy, som også strømmes.

Det eneste Stine Sofies Stiftelse er opptatt av er at barn skal ha det trygt og godt. Der det finnes høy risiko for at barn vil rammes negativt, reagerer vi. Vi reagerer på MyGame og idrettslederne. Det har vi gjort lenge. Vi opplever det helt surrealistisk at vi må kjempe for at barna i breddeidretten skal være trygge. Glem idrettens barnerettigheter og etiske råd. Foreldre må selv beskytte barna sine. Vi tror få i familien, klubber og kommuner vil la seg underholde på MyGame når de kjenner risikoen for barna. Nå må myndighetene på banen.