Verden vil bedras i energikrisen

DEBATT: EU vil forby folk i Irland å fyre med billig torv, mens Tyskland river vindkraft for å grave frem brunkull for å fyre med, og Sverige brenner 140 tusen liter olje i timen for å holde kraftverkene i gang. Finnes det noen som i det hele tatt har kontroll med hva EU styrer på med?

Tyskerne fyrer opp kullkraftverk igjen for å demme opp for energikrisen. Innsenderen mener dette er et eksempel som viser hvor skakkjørte EUs energiplaner er.

Rune Chr. Tollefsen Lindås

Der EU selv stenger ned det ene kjernekraftverket etter det andre i Tyskland, ivrer resten av kloden etter billig pålitelig energi som kun kjernekraft og vannkraft kan gi. Finnes det virkelig ikke noen styrende organer som klarer å se hele bilde og ta grep? Er de fullstendig uten visjoner om vår fremtid?

Norge og verden vokser i antall innbyggere. Og det er innlysende og selvforklarende at det vil bli mer bilkjøring, mer transport på veier, i luften og til havs. Til det kreves mer energi. Når man i samme åndedrag sier at alt skal være fornybar og grønn energi, må man ha en plan på hvordan dette skal løses. Dagens regjering ligger så bakpå at det er skremmende.

Et mas om vindkraft

De maser vindkraft på inn – og utpust, så man skulle tro de selv var ansatt som lobbyister for vindkraftbransjen. Vi kan ikke teppebombe hele kysten vår med vindturbiner, verken på land eller til havs. Jo da, det medfører arbeidsplasser og vi kan bruke vår maritime industri på veien til en oljefritt verden. Hvem er det egentlig som lar seg lure? Oljen er kommet for å bli og vil bare stige i verdi ettersom lagrene blir mindre. Men enn så lenge har vi vel ressurser i noen tusen år til.

Selv Vestland fylkeskommune har tatt inn kjernekraft i sin Fornybarplanen til Vestland for fremtiden. De utelukker ikke det som en energikilde. Og det burde heller ikke regjeringen Tross i Aasland sitt bastante nei til kjernekraft. De skulle vært fremoverlent og hengt seg på den utviklingen som skjer i dag innen kjernekraft. Vi kan ikke rasere vår natur, vår klode i jakten på en grønnere energi. Vi kan ikke ofre villaksen i et fåfengt forsøk på å produsere massivt med energi når prisene er på maks.

Ei kan vi heller grave opp urørt natur for å bygge noen kilometer med vei til en industripark som kun virker når det blåser stabilt. Jo da, de leverer energi når forholdene er optimale. Men å ofre villaksen og dens gyteområder på bekostning av en energiform som ikke konstant virker, er et fåfengt forsøk på å omtale energien som grønn. Den finnes ikke grønn på noen som helst måte.

En kneblet energipolitikk

Europa står i en energikrise, det er det ingen tvil om. Men den er selvpåført. EU stolte på Russland og Putin som en stabil leverandør av energi. Når man samtidig legger ned den eneste stabile kraftkilden EU har, kjernekraft, så burde enhver middels begavet person se at dette går den veien høna sparker. At dette ikke har slått inn og fått noen alarmbjeller til å ringe, er uforståelig. Dette viser at EU dessverre fører en energipolitikk som ikke er bærekraftig.

Ifølge Kjell Erik Eilertsen, sivilingeniør og MBA, med bakgrunn som finansanalytiker og journalist sier de norske strømprisene er et resultat av nærmest bevisstløse energipolitikere som sov i timen og fikk dårlige analyser fra sine eksperter, mens det europeiske energimarkedet endret seg fullstendig.

Mens Norge har økt kraftproduksjonen med 53 TWh (+ 52 prosent) fra 1985 til 2021, har Tyskland kuttet sin produksjon med 67 TWh (-10 prosent) siden 2017, og Storbritannia kuttet med 89 TWh (- 22 prosent) siden 2005. I forsyningssikkerhetens navn har altså Norge knyttet seg til land som massivt har redusert sin evne til å tjene som sikkerhet for noe som helst. Og det er disse landene som skal få styre Norges energipolitikk?

Høyre er ikke stort bedre

Norge som stat lever lykkelig med denne situasjonen der den drar inn milliarder hver dag på gass og oljeleveranser. At Støre ikke bryr seg om at den norske befolkningen betaler 100 ganger gjennomsnittlig produksjonskostnader for hver kWt, ser ikke ut å affisere han noe mer enn et snøfnugg på jakkeermet. Det viftes vekk som en ubetydelighet på samme måte som meningsmålingene.

Han gir sosialstønadsmottakerne 1000 kroner i julebonus, penger Norge har tjent inn noen millioner ganger i økte strømpriser som flommer inn til staten.

Er det rart de styrende partier faller på meningsmålingene? Det mest skremmende her i Norge er at Høyre stiger så enormt i samme tidsrom som Arbeiderpartiet faller. De vil føre den nøyaktig samme politikk, med få unntak. Verden vil bedras.