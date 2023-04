Aktiv dødshjelp også for kristne

DEBATT: Lars Ramsli Søyland, Leder i Rogaland KrFU , skriver i Aftenbladet 11. april: «Samfunnet skal bygge opp om menneske, og målet skal vere at alle skal finne meining i liva sine, ikkje at ein tillèt at dei som ikkje finn det tek livet sitt.