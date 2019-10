Nå tråkker du på bøndene, Bollestad!

I Nationen gjentar landbruks- og matminister Olaug Bollestad hvor vanskelig det er for henne å legge ned pelsdyrnæringen. Vi som rammes av forbudet, sitter nå på tredje året uten å vite om vi kommer til å klare å beholde familiegården og alt vi har bygget opp, eller om vi vil drukne i gjeld. Folk sykemeldes for depresjoner, stress og sorg. Så åpner de avisa og leser at den ansvarlige statsråden også synes dette er vanskelig – for henne. Det er frivillig å være statsråd. Vi mister alt, høyst ufrivillig. Men Bollestad er i ferd med å miste noe viktig hun og, verdighet og troverdighet. Det smerter å lese at Bollestad hevder at det er et rettferdig forslag til erstatning hun har lagt frem. Hun burde lese høringene. Bortsett fra dyreaktivistenes organisasjoner, er det absolutt ingen andre som mener forslaget er rettferdig.

Det handler om 200 familier og skjebnene deres.

Noen får 10 mill. i gjeld

Selv fylkesmennene, statens egne representanter, er klare på at dette ikke blir riktig. Innretningen er urettferdig, urimelige utslag vil være umulige å unngå og bokført verdi er uegnet som grunnlag. Bollestad skriver at hver bonde i snitt får 3,5 millioner kroner. Jeg lurer på hvordan statsråden tenker at det hjelper meg, som ikke får igjen det gården min er verdt og vil sitte igjen med godt over millionen i gjeld? Noen blir sittende igjen med over ti millioner i gjeld. En del er gjeldfrie, men de mister fortsatt enorme verdier, og deres familieformue er nærmest verdiløs over natta.

Bollestad hevder at hun har lyttet til Stortinget, men saksordføreren i Stortinget, Morten Ørsal Johansen, ser det altså sånn: «Jeg føler intensjonen til Stortinget ikke har blitt ivaretatt når det gjelder å få til en bra kompensasjon. Pelsdyrbøndene taper enorme verdier. Noen blir sittende igjen med gjeld etter at de har fått kompensert. Det har ikke vært Stortingets intensjon overhodet.»

Grunnleggende feiloppfatninger

Det mest sårende er likevel at Bollestad ikke har satt seg inn i hva bokført verdi er. Selve grunnlaget for erstatningsordningen hun foreslår og grunnen til at familier over hele Norge ruineres. Tenk deg følgende: Huset ditt blir ekspropriert samtidig som du mister jobben. Du får ligningsverdien igjen. Det opplever vi. Bollestad viser helt grunnleggende feiloppfatninger om hva det innebærer: «alle investeringer i bygg og anlegg tilknyttet pelsdyrvirksomheten som er regnskapsført og ikke blitt dekket over de årlige driftsregnskapene (avskrivninger), vil bli kompensert fullt ut». Det har ingenting med sannheten å gjøre. For det første vet alle at du ikke «får» igjen alt du skriver av. I beste fall er det godt under en tredjedel for bøndene. Men verre: Verdien av den enorme egeninnsatsen blir ikke kompensert i det hele tatt.

Det eneste vi egentlig vet om omstillingen vi skal gjennom, er at det blir vanskelig. Bollestad skryter av en ordning hun ikke har lagt frem. Landbruksministeren burde være klar over at det ikke er enkelt å gå over til husdyrhold, der overproduksjonen er stor, og overkapasiteten er enorm. Hva mener hun da vi skal omstille oss til? Hun skryter av at de som er over 62 år skal få hjelp frem til pensjonsalder, men det skjer gjennom en ordning som tvinger dem til å bli helt yrkespassive, fordi ekstrainntekter gir kraftige fratrekk. Stikk i strid med all annen seniorpolitikk.

Anstendighet og rettferdighet

Det er nok nå. Det handler ikke om politikk, det handler ikke om å score poeng mot Senterpartiet – eller omvendt. Det handler om 200 familier og skjebnene deres. Det handler om anstendighet og rettferdighet. Saksordføreren har skjønt det, modige politikere i Høyre og Frp har skjønt det. Jeg nekter å tro at Bollestad, KrF på Stortinget og resten av regjeringen ikke skjønner det. Vær så snill og legg bort politikken. Det fortjener vi nå.