Knud Holms gate 8 følger sentrumsplanens høydebestemmelser

Base Property ønsker den stadig økende interessen og debatten om byutviklingsprosjekter velkommen. Ulike meninger og kritiske røster beriker våre og andre utbyggeres perspektiv, og gjør sluttresultatet bedre.

Ikke helt riktig

I bestemmelsen som ble vedtatt med stort flertall i bystyret 11. mars, heter det at «det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet». Reguleringsforslaget som har vært ute på høring har en kotehøyde på 83 meter, det er rundt 10 prosent høyere enn blokkene i St. Olav. At forslaget bryter med sentrumsplanens høydebestemmelser, slik Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Rolf Skjelstad hevder i et leserbrev i Aftenbladet i forrige uke, er derfor ikke helt riktig.

Vi merker en økende interesse for prosjektet, det har ikke minst med beliggenheten 120 meter fra Stavanger stasjon å gjøre.

20. juni voterte kommunalstyret for byutvikling over rådmannens innstilling, samtlige 11 medlemmer gikk imot den. Voteringen understreker hva som er vedtatt av bystyret, og forslaget på 83 meter har derfor vært ute til høring. I tråd med kommunalstyrets vedtak skal dette bearbeides med tanke på å endre utformingen av toppen, også fasadene nærmest naboene skal justeres noe. Da blir bygget mindre dominerende enn det de foreløpige illustrasjonene viser.

Det er andre temaer enn høyden ved dette prosjektet som også engasjerer. Vi foreslår blant annet å opparbeide en park mellom Tivolifjellet og Kannikbakken, som skal knyttes sammen med den nylig opparbeidete Tivoliparken. Sammen med nye spisesteder, utsiktspunkt på toppen, et par tusen ansatte og besøkende hver dag, vil dette skape en helt ny ramme rundt et område som i dag ofte betegnes som en glemt og lite benyttet del av sentrum.

Stavanger på smartbykartet

Knud Holms gate 8 skal BREEAM-sertifiseres og ambisjonen er virkelig å sette Stavanger på smartbykartet. Vi har allerede involvert det lokale teknologiselskapet Veni, som er i verdensklasse når det kommer til smartteknologi. Vi skal satse på energieffektivitet ved hjelp av solceller på tak og fasader, dype energibrønner, sorptiv kjøling, samt redusere byggets energiforbruk via sensorikk. Gjenbruk av takvann, varmegjenvinning av avløpsvann og buffertank for dyre- og planteliv er andre temaer som utredes.

Vi merker en økende interesse for prosjektet, det har ikke minst med beliggenheten 120 meter fra Stavanger stasjon å gjøre. En fortetting med framtidsrettede arbeidsplasser i dette området vil være et viktig virkemiddel for å nå målene i klima- og miljøplanen, der utslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030.

Det er også skyggesider ved et slikt prosjekt, bokstavelig talt. Alle bygg som oppføres i et bysentrum endrer lys- og vindforhold, men det er mulig å begrense vindpåvirkning med ulike tiltak.

Kompensasjon

Det vil oppstå ulemper for noen av de nærmeste naboene når det gjelder dagslysverdier. Dette er beklagelig. Det er mulig å øke dagslysverdiene ved å bygge om leilighetenes fasader og øke vindusarealene. Base Property har sagt seg villig til å kompensere for slike tiltak, også eventuelle verditap som kan oppstå.

De fleste byene i verden har en målsetting om fortetting rundt de viktigste kollektivknutepunktene. I Stavanger er det tilnærmet 100 prosent politisk enighet om at dette er en ønsket utvikling. Framtidens miljøutfordringer krever blant annet redusert bilbruk, og urbane og sentrale arbeidsplasser står øverst på ønskelisten til bedrifter og nyutdannete. Skal Stavanger klare omstillingen regionen står overfor, må det etableres flere slike sentrumsnære arbeidsplasser. Det er det Base Property er i ferd med å gjøre gjennom høyhuset i Knud Holms gate. Vi tror K8 blir et bygg som vil skape mye aktivitet i kvartalet, og at det blir et viktig tilskudd i den nye sentrumsplanen.